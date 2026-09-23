Magyar Péter teljesen eltörölné a mentelmi jogot bizonyos bűncselekmények vizsgálata esetén

Magyar Péter a Facebookon közölte: kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter kedd este bejelentette, a mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az Országgyűléstől. Arra reagált, hogy Lajtár István legfőbbügyész-helyettes az Országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta különböző ügyek miatt.

Magyar Pétert egy mobiltelefon Dunába ejtése miatt érintett egy büntetőeljárásban. Mint erről az ügyészség 2024. szeptember 26-án közölte: „A rendelkezésre álló adatok szerint Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután dr. Magyar Péter és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele. A vita során Magyar Péter hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont és azt zsebre tette. A telefont a sértett többszöri kérésére sem adta vissza, letagadta, hogy az nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, őt többen, köztük a sértett, követték. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra és a telefont szándékosan a Dunába ejtette.”

A kormányfő úgy fogalmazott: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

„Az ügyészi szervezet mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket” – írta a Legfőbb Ügyészség a kormányfő videóüzenetére reagálva.

Magyar Péter korábban elmondta: Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek ügyében, amely 17 milliárd forintos korrupciós ügy. Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt folyik nyomozás a Volánbusz-botrányban, amelyben az ország egyik leggazdagabb emberét és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját is letartóztatták. Seszták Miklós a gyanú szerint 11 milliárd forintnyi kenőpénzt vett át – mondta a kormányfő.