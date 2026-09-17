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Illusztráció: gyerekek iskolába mennek.
Nyitókép: Pixabay

Reggeli autós káosz az iskoláknál: létezhet megoldás

InfoRádió

Vészhelyzet alakulhat ki az iskolák előtt. Ugyanis a szülő főleg a biztonság miatt viszi autóval a gyerekét egészen az iskola kapujáig, de ha ugyanezt több száz másik szülő is megteszi, akkor éppen az iskola előtti száz méteres szakasz válik a reggeli közlekedés legveszélyesebb részévé – mondta el az InfoRádióban Czinger Erik, az önkormányzati kommunikációs hálózatokat működtető MUNIPOLIS magyarországi vezetője.

A szülő mindent megtesz, hogy a gyermeke a lehető legnagyobb biztonságban érkezzen meg az iskolához, emiatt sokan egészen az iskola bejáratáig, vagy a lehető legközelebbi pontig próbálja elvinni autóval a gyermeket.

Ám ha ezt iskolakezdés előtt több száz szülő egyszerre próbálja, akkor gyakorlatilag ebben a 100 méteres szakaszon annyi autó van, és akkora káosz, hogy éppen ezzel válik a reggeli útnak a legveszélyesebb részévé ez a 100 méter – mondta Czinger Erik.

A megoldáshoz nem feltétlenül komoly beruházásra van szükség, hanem inkább jó szervezésre és kommunikációra.

  • Alakulhatnak önszerveződő szülői körök, akik koordinálják a reggeli be- és kiszállást, de
  • megoldás lehet az autóforgalom valamilyen korlátozása is

– vélekedett a szakértő.

Hozzátette: Magyarországon ez egyre gyakoribb probléma, de ezzel abszolút nem vagyunk egyedül.

„Németországban is hasonló példát lehet találni. Készült egy kutatás ezer szülő bevonásával, és kiderült: több mint 60 százalékuk túl nagynak, túl zsúfoltnak találja az iskolák körüli autóforgalmat, 58 százalékuk pedig kifejezetten veszélyesnek ítéli az autók miatt kialakult helyzetet.”

Pozsonyi példát is lehet mondani, egy iskolánál a város hétköznaponként 7.30 és 8 óra között lezárta azt a szakaszt, ami az iskola előtt található, és kialakított egy gyors kiszállásra alkalmas zónát nem olyan messze az iskolától, ezzel elkerülve a veszélyhelyzetet – tette hozzá.

Közösen kell fellépni, de ha lehetséges, akkor

az önkormányzat is tud lépni,

ha olyanok a környék adottságai. Át lehet helyezni parkolót, vagy egy zebra kialakítása, egyirányúsítás is lehet megoldás.

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Reggeli autós káosz az iskoláknál: létezhet megoldás

Reggeli autós káosz az iskoláknál: létezhet megoldás
Vészhelyzet alakulhat ki az iskolák előtt. Ugyanis a szülő főleg a biztonság miatt viszi autóval a gyerekét egészen az iskola kapujáig, de ha ugyanezt több száz másik szülő is megteszi, akkor éppen az iskola előtti száz méteres szakasz válik a reggeli közlekedés legveszélyesebb részévé – mondta el az InfoRádiónak az önkormányzati kommunikációs hálózatokat működtető MUNIPOLIS magyarországi vezetője, Czinger Erik.
 

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