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visszapillantó tükör vezetés autózás sofőr jogosítvány // Man looks in rearview mirror.
Nyitókép: Aaron MCcoy / Getty Images

Rendőrök elől menekült, épp ők élesztették újra

Infostart / MTI

Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki Nagydorogon az autójával nem állt meg a jelzésükre, majd menekülés közben balesetet szenvedett – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szerdán.

A beszámoló szerint a nagydorogi rendőrök kedd délután ellenőrzés közben vették észre az autóst, aki nem használta a biztonsági övet. Amikor meg akarták állítani, a sofőr hirtelen gázt adott, és elhajtott Pusztahencse irányába.

A 36 éves férfi a gépkocsival nagy sebességgel, a közlekedési szabályokat megsértve haladt, több közlekedőt is veszélybe sodort, és csak a szerencsén múlt, hogy nem ütött el egy kerékpárost. Az egyik kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, kisodródott, az autó egy füves területen állt meg.

A sofőr és utasa megsérült, ezért a rendőrök mentőt hívtak. A mentők megérkezése előtt azonban a férfi váratlanul összeesett, elvesztette az eszméletét, és leállt a légzése. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést. A mellkaskompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegzett. Amikor a sérült állapota rosszabbra fordult, az időközben a helyszínre érkező két paksi rendőr folytatta az életmentő beavatkozást a mentők megérkezéséig. A férfit a mentőhelikopter stabil állapotban vitte kórházba, a rendőrség információi szerint jobban van.

Kiderült, hogy a sofőr feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt jogosítványa, nem használt biztonsági övet, és az autó forgalmi engedélyének érvényessége hónapokkal korábban lejárt. A menekülés közben elkövetett szabálysértések és bűncselekmények miatt a paksi rendőrkapitányság eljárást indít vele szemben – írták.

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