Lefogta az igazgató az állatvédőt: fizikai erőszak a divatbemutatón – videó

Komoly felháborodást váltott ki a New York-i divathét egyik legújabb incidense: a svéd COS márka őszi-téli kollekciójának bemutatóján a PETA állatvédő szervezet aktivistái szakították meg a műsort, a helyzet azonban gyorsan elszabadult, amikor az amerikai divattanács (CFDA) vezérigazgatója maga avatkozott közbe – írja a femcafe.hu.

Az incidensről készült videó tanúsága szerint Steven Kolb, a CFDA elnöke saját maga lépett fel az egyik akciózóval szemben: megragadta a tiltakozó tábláját és megpróbálta kitépni azt a kezéből. Ezt követően megragadta az aktivistát, erőszakkal a földre vitte, majd a lábai közé szorította, és még a száját is befogta, hogy elhallgattassa:

Eközben sem a biztonsági személyzet, sem a körülöttük állók nem avatkoztak közbe, a modellek pedig zavartalanul vonultak tovább a kifutón.

Steven Kolb később bocsánatot kért a dolog miatt, mondván túlreagálta a helyzetet. Elismerte, hogy elhamarkodottan és nem megfelelően járt el: „Nem az én feladatom lett volna a közbelépés, a biztonsági szolgálatra kellett volna bíznom a helyzet kezelését” – fogalmazott.

A PETA ugyanakkor élesen elítélte a CFDA vezérigazgatójának tettét, és bántalmazás miatt feljelentést tett. Az egyik érintett aktivista, a 22 éves Mason Melito úgy nyilatkozott, a velük szemben alkalmazott erőszak tökéletesen mintázza azt a kegyetlenséget, amelyet a divatipar a gyapjúkitermelés során az állatokkal szemben elkövet.

Az állatvédő szervezet jó ideje kampányol a COS anyavállalata, a H&M csoport ellen, sürgetve a gyapjú használatának teljes kivezetését. A szervezet szerint a vállalat olyan beszállítókkal áll kapcsolatban, ahol bántalmazzák a juhokat a nyírás során. Bár a CFDA korábban már döntött a valódi szőrmék betiltásáról a New York-i divathéten, a gyapjúra és egyéb nyírt állati szőrökre ez a tiltás jelenleg nem vonatkozik.