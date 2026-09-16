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Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka beszámolóját hallgatja videókapcsolaton keresztül a moszkvai Kremlben 2026. május 12-én. Karakajev a hazai fejlesztésû RSZ28 Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést. Orosz források szerint a folyékony hajtóanyagú rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Putyin bejelentette, hogy az elsõ Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még 2026-ban szolgálatba állítják.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

E szavakkal buzdítja Putyin választásra az oroszokat

Infostart / MTI

A választáson való részvétel az ország győzelméhez való közös hozzájárulás lesz minden orosz számára – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda este elmondott televíziós üzenetében.

„Kérem Önöket, feltétlenül éljenek alkotmányos jogukkal, hozzanak átgondolt, felelősségteljes döntést, hogy a választások eredményei megerősítsék az orosz társadalom érettségét és kitartását” – hangoztatta Putyin. „Az önök választása és akarata ismét megmutatja, hogy harcosaink mögött milliók állnak, hogy összetartó nép vagyunk, akiket közös értékek, a történelmi emlékezet és a hazaszeretet egyesít. Hogy senkinek sem sikerül majd megosztani és megfélemlíteni minket, aláásni államiságunkat és társadalmi-politikai rendszerünket" – tette hozzá

Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke a regionális szervezetek titkáraival tartott szerdai telekonferencián rámutatott, hogy Oroszország először folytat parlamenti választási kampányt harci cselekmények idején, külföldi államok nyomása alatt. Közölte, hogy a kormánypárt győzelmére számít.

Az alsóházi választást szeptember 18-20. közötti tartják Oroszországban, több helyen a helyhatósági és regionális önkormányzati testületek és vezetők megválasztása mellett.

Az Állami Dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután az ellenzéki liberális Jabloko párt szövetségi listáját törölték, a választólapon tíz párt maradt: Egységes Oroszország, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a Zöldek, az Igazságos Oroszország, a Rogyina, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, a Nyugdíjasok Pártja, az Oroszpországi Kommunisták és az Új Emberek.

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Kezdőlap    Külföld    E szavakkal buzdítja Putyin választásra az oroszokat

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