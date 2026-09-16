E szavakkal buzdítja Putyin választásra az oroszokat

„Kérem Önöket, feltétlenül éljenek alkotmányos jogukkal, hozzanak átgondolt, felelősségteljes döntést, hogy a választások eredményei megerősítsék az orosz társadalom érettségét és kitartását” – hangoztatta Putyin. „Az önök választása és akarata ismét megmutatja, hogy harcosaink mögött milliók állnak, hogy összetartó nép vagyunk, akiket közös értékek, a történelmi emlékezet és a hazaszeretet egyesít. Hogy senkinek sem sikerül majd megosztani és megfélemlíteni minket, aláásni államiságunkat és társadalmi-politikai rendszerünket" – tette hozzá

Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke a regionális szervezetek titkáraival tartott szerdai telekonferencián rámutatott, hogy Oroszország először folytat parlamenti választási kampányt harci cselekmények idején, külföldi államok nyomása alatt. Közölte, hogy a kormánypárt győzelmére számít.

Az alsóházi választást szeptember 18-20. közötti tartják Oroszországban, több helyen a helyhatósági és regionális önkormányzati testületek és vezetők megválasztása mellett.

Az Állami Dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután az ellenzéki liberális Jabloko párt szövetségi listáját törölték, a választólapon tíz párt maradt: Egységes Oroszország, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a Zöldek, az Igazságos Oroszország, a Rogyina, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, a Nyugdíjasok Pártja, az Oroszpországi Kommunisták és az Új Emberek.