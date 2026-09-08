Az igazságügyi tárcához vándorolnak a megszűnt hivatal milliárdjai

A Görög Márta igazságügyi miniszter által kidolgozott, az Országgyűlés honlapján olvasható, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló előterjesztés 2 849 068 598 forint átcsoportosítását rendeli el.

Az indoklásban emlékeztettek arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal az igazságügyi tárcába történő beolvadással megszűnt. A megszűnést követően a szabad előirányzatok átcsoportosítása szükséges a minisztérium javára, amelyre az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult – olvasható az indoklásban.

A parlament június 30-án döntött a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, amit az Alaptörvény június közepén elfogadott tizenhetedik módosítása alapozott meg.

A működését 2024-ben megkezdő hivatal feladata volt egyebek mellett a nemzeti szuverenitás érvényesülésének elemzése, valamint a más állam, valamint külföldi szervezet érdekében végzett érdekképviseleti, dezinformációs, a döntéshozatalt befolyásoló tevékenységek vizsgálata.

A hivatal megszüntetéséről szóló törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el” és „létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, valódi célja az volt, hogy „politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”.

A hivatalnak önálló fejezete van a 2026-os költségvetésben, azt a parlament 6,9 milliárd forinttal fogadta el még tavaly.