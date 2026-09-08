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A Szuverenitásvédelmi Hivatal épülete az I. kerületi Sánc utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Feljelentés a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

Infostart / MTI

Feljelentést tett a Miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt, hűtlen kezelés gyanújával, ismeretlen tettes ellen.

A Miniszterelnökség közleményben kiemelték: a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.

Ez a teljes költségvetésének több mint negyede.

Mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette – fogalmaztak.

A Miniszterelnökség úgy értékelt a feltárt dokumentumok alapján, hogy propagandára ment a Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetésének több mint negyede. Ennek érzékeltetésére a többi között azt írták, hogy a hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött. A résztvevők számára biztosított, állófogadással egybekötött svédasztalos ellátás önmagában nettó 19,7 millió forintba került.

Bruttó 163,4 millió forintért rendelt meg a hivatal egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatot 2025 elején. A projekt szakmai beszámolója alapján a film egy kétnapos, előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferencia eseményeit dolgozta fel. A rendelkezésre álló dokumentumokból viszont az sem derül ki egyértelműen, hogy a több mint 160 millió forintból elkészült sorozatot hol és milyen közönségnek mutatták be. Ugyanakkor 110 millió forintba került az adófizetőknek az idei március 15-i drónshow; az ezer drónért elszámolt 65 millió forintos napi bérleti díj több volt, mintha az SZH megvette volna a szerkezeteket.

Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 milliót fordítottak, holott magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító is tagja volt az állománynak. Továbbá belső szervezetépítésre is költöttek: több mint 13 millió forintot fizettek ki mikulásünnepségekre, mintegy 40,5 millióért pedig kétnapos csapatépítő tréninget finanszíroztak, amelynek csak a szervezési díja 2 millió forint volt, és amelyre napi 710 ezer forintért béreltek projektort – sorolták.

A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.

Emellett külön, hatfős sajtóirodával is rendelkezett a hivatal, havi több mint 10 millió forintos személyi költséggel.

A sajtóiroda munkatársai önéletrajzuk szerint tapasztalt újságírók, szerkesztők, social media-, online kommunikációs szakemberek és televíziós szerkesztő-riporterek voltak. Ennek ellenére a hivatal a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok jelentős részét külső vállalkozásoknak szervezte ki, milliárdos nagyságrendben – jelezték.

Felidézték, hogy az SZH egy 2023 végén létrehozott állami szerv volt, amely magáról azt állította, hogy a szuverenitást fenyegető külföldi befolyásszerzést és dezinformációt tárja fel, a gyakorlatban viszont szinte kizárólag kormánykritikus civil szervezeteket, sajtóorgánumokat és ellenzéki pártokat vizsgált.

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint mindez több uniós alapszabadságot, öt chartabeli alapjogot és a GDPR-t, vagyis az EU adatvédelmi szabályozását is sértette, és öncenzúrához vezető hatással járt. Az Országgyűlés 2026. július 15-i hatállyal megszüntette az SZH-t, azzal az indokolással, hogy tényleges közfeladatot nem látott el, létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált – olvasható a Miniszterelnökség közleményében.

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Kezdőlap    Belföld    Feljelentés a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

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