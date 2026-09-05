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A drónnal készült képen a Tisza a kiskörei vízlépcsõnél 2026. június 29-én. A folyó ezen a napon elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a -342 centiméteres értéket.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Kritikus helyzet a Tiszánál, szigorítás jön

Infostart / MTI

Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig), mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre – közölte a vízügyi igazgatóság.

A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre – tájékoztattak.

A Kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre, 610 centiméterre csökkent, a tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott – közölték.

Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható.

Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot.

A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével.

A következő héten fokozottan ellenőrzik a Nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát, és a vízhozamot is mérik. Ahol azt tapasztalják, hogy a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt – figyelmeztetett a hatóság.

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