Kritikus helyzet a Tiszánál, szigorítás jön

A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre – tájékoztattak.
A Kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre, 610 centiméterre csökkent, a tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott – közölték.
Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható.
Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot.
A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével.
A következő héten fokozottan ellenőrzik a Nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát, és a vízhozamot is mérik. Ahol azt tapasztalják, hogy a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt – figyelmeztetett a hatóság.