Kritikus helyzet a Tiszánál, szigorítás jön

A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre – tájékoztattak.

A Kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre, 610 centiméterre csökkent, a tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott – közölték.

Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható.

Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot.

A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével.

A következő héten fokozottan ellenőrzik a Nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát, és a vízhozamot is mérik. Ahol azt tapasztalják, hogy a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt – figyelmeztetett a hatóság.