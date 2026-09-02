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Több jármű karambolozott az M1-es autópályán, nagy torlódás alakult ki.
Nyitókép: Infostart

Kamionbaleset az M1-esen, nagy a torlódás

Infostart / MTI

Több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szerda délután, több kilométeres a torlódás.

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy utoléréses baleset történt: két kamion és egy kisbusz ütközött össze a sztráda a 66-os kilométerénél. Az érintett sztrádaszakaszon rendőri irányítás mellett a leállósávban halad a forgalom.

A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók végzik.

Az Útinform tájékoztatása szerint a személyautók a leállósávon araszolnak, a teherautó-forgalom megállt, csaknem 5 kilométeres a kocsisor.

Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
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baleset

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