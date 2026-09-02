Kamionbaleset az M1-esen, nagy a torlódás

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy utoléréses baleset történt: két kamion és egy kisbusz ütközött össze a sztráda a 66-os kilométerénél. Az érintett sztrádaszakaszon rendőri irányítás mellett a leállósávban halad a forgalom.

A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók végzik.

Az Útinform tájékoztatása szerint a személyautók a leállósávon araszolnak, a teherautó-forgalom megállt, csaknem 5 kilométeres a kocsisor.