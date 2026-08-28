Vagyonvisszaszerzési Hivatal: nem adják ki a pontozó sablont és a jelöltek sorrendjét

A portál csütörtök este küldte el kérdéseit a bizottság elnökének. Azt szerették volna megtudni, megismerhető-e a nyilvánosság számára a NVVH elnöki posztjára jelentkezőket első körben értékelő lap, valamint hány pontot kapott az ezen szereplő első három-négy helyezett.

Emellett arra is választ vártak, miért nem lehet nyilvános a legtöbb pontot kapott 3-4 jelölt írásbeli szakmai koncepciója, illetve a bizottság megfontolja-e, hogy a jelöltek esetleges engedélyével nyilvánossá tegyék a benyújtott szakmai terveket.

A lap kérdéseire Hantosi István azt írta, a hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek jelölése a bizottság feladata, amely a jelölési eljárás során kiemelt figyelmet fordított a pályázók személyes adatainak védelmére, ezért döntött úgy, hogy zárt ülés keretében kívánja kiválasztani a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat.

„A bizottság zárt ülésén elhangzottak és az azon tárgyalt dokumentumok mindegyike az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint kezelendők, így nem áll módomban azokat kiadni” – írta Hantosi István.

Az atlatszo.hu kérdésére, miszerint mindez az értékelő lapra is (vagyis arra a sablonra, ami alapján pontozták a jelölteket) vonatkozik-e. Hantosi azt írta, igen, szerinte „a zárt bizottsági ülés dokumentumai és adatai nem ismerhetőek meg. Az Ön által kért további adatok és információk is ebbe a körbe tartoznak”.

A bizottság elnöke hozzátette: „a hivatal elnöki tisztségére jelentkezők meghallgatását a bizottság nyílt ülésen folytatta le, amelyen valamennyi meghallgatott részletesen ismertette szakmai koncepcióját, így minden érdeklődő közvetlenül is tudomást szerezhetett az érintettnek a Hivatal feladatát és működését érintő céljairól, elképzeléseiről.”

A lap cikkében ugyanakkor azt is megjegyzi: egy másik eljárásban, az Integritás Hatóság új alelnökeinek kiválasztása során megismerhető volt az értékelő lap. Bár az öt legtöbb pontot kapó jelölt közül csak egy pályázó nem kérte az adatai zárt kezelését, az értékelést végző Alkalmassági Bizottság nyilvánosságra hozta az elért pontszámaikat (a nevüket természetesen nem) – írták.

Az atlatszo.hu emlékeztetett: amikor az illetékes Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól (EUTAF) kikérték a pontozó lapot, még aznap kiadták.

Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán pénteken jelentette be, hogy közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez az NVVH vezetőjének kiválasztására kiírt pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében.

Hozzátette: annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a végül nyilvánosságra hozott négy jelöltet.

„Ha megtagadnák, perelni is fogok érte” – emelte ki Hadházy Ákos.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének Unger Anna politológust választotta meg az Országgyűlés pénteken.

A pozícióra 96-an pályáztak, közülük Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét, Ligeti Miklós Zoltánt, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját és Janics Dávidot hívták be személyes meghallgatásra az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésére, Janics Dávid azonban még a meghallgatás előtt visszavonta pályázatát, a helyére Sárvári Nicholast jelölte a Tisza-frakció.

A három jelöltet kedden hallgatta meg a bizottság, majd a csütörtöki ülésén Unger Anna jelölését támogatta a hivatal élére.