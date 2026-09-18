Szomorú felvétel: ilyen volt Deák Bill Gyula életének utolsó koncertje

Mint arról az Infostart is beszámolt, szeptember 17-én, műtét utáni hirtelen szívmegállás következtében, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues és rockzene legendás alakja. Az énekesről számos zenész, közéleti személyiség emlékezett meg.

Deák Bill Gyula az utolsó napig aktív maradt, most is éppen országos turnén volt első albuma, az 1984-es Rossz vér dalaival, jó néhány lekötött dátummal.

Végül azonban csak az első állomáson, Jászberényben valósult meg a koncert szeptember 11-én, hat nappal az énekes halála előtt.

A legenda utolsó fellépéséről Apáti Ádám zenész osztott meg Facebook-oldalán egy rövid videót. Mint írta, szomorú, hogy kevesen mentek el a koncertre, de Bill sokszor mondta, hogy mindenkit szeret. Jó szívvel énekelt, és a végén fontosnak tartotta, hogy állapota ellenére állva köszönjön el a közönségtől: