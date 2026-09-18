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Baja, 2026. július 12.Deák Bill Gyula koncertje a Bajai Halfõzõ Fesztiválon 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Szomorú felvétel: ilyen volt Deák Bill Gyula életének utolsó koncertje

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az elhunyt legenda éppen első albuma, a Rossz vér dalaival volt országos turnén, ám a tizenhárom állomásból már csak az elsőn tudott színpadra lépni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szeptember 17-én, műtét utáni hirtelen szívmegállás következtében, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues és rockzene legendás alakja. Az énekesről számos zenész, közéleti személyiség emlékezett meg.

Deák Bill Gyula az utolsó napig aktív maradt, most is éppen országos turnén volt első albuma, az 1984-es Rossz vér dalaival, jó néhány lekötött dátummal.

Végül azonban csak az első állomáson, Jászberényben valósult meg a koncert szeptember 11-én, hat nappal az énekes halála előtt.

A legenda utolsó fellépéséről Apáti Ádám zenész osztott meg Facebook-oldalán egy rövid videót. Mint írta, szomorú, hogy kevesen mentek el a koncertre, de Bill sokszor mondta, hogy mindenkit szeret. Jó szívvel énekelt, és a végén fontosnak tartotta, hogy állapota ellenére állva köszönjön el a közönségtől:

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Kezdőlap    Kultúra    Szomorú felvétel: ilyen volt Deák Bill Gyula életének utolsó koncertje

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