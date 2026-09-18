Kiderült, mikor és hol vesznek végső búcsút Deák Bill Gyulától

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula énekes, a magyar blues és rockzene legendás alakja. Számos zenész, előadó, közéleti személyiség emlékezett meg az eltávozottról.

Péntek délután az énekes hivatalos Facebook-oldalán közölték: Deák Bill Gyula temetési szertartása 2026. szeptember 30-án, 13:00-kor kezdődik a X. kerületi Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában (Budapest, Kozma u. 8-10, 1108).

Az oldal üzemeltetői hozzátették, akik szeretnék leróni a tiszteletüket a magyarok blueskirálya előtt, azok a nyilvános temetésen tehetik ezt meg egy szál fehér rózsával.