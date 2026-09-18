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A felújítás alatt lévő M1-es autópálya egyik hídelemének éjszakai beemelése.
Nyitókép: Facebook/MKIF Zrt.

Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a koncessziós szerződés megszüntetéséről

Infostart / MTI

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. figyelemmel kísérte a miniszterelnök bejelentését a koncessziós szerződés megszüntetéséről, és várja az erről szóló hivatalos, írásos tájékoztatást - közölte a társaság pénteken az MTI kérdésére.

Az MKIF Zrt. a kormányzati tájékoztatás megismerését követően alakítja ki hivatalos álláspontját az ügyről, ezt követően tájékoztatják a nyilvánosságot - írták.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány véget vet az "autópálya-koncessziós közpénzszivattyúnak", majd sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az MKIF Zrt.-t érintően született egyes döntések kormányzati ciklusokon túlmenően, évtizedekre próbálták volna meghatározni Magyarország mozgásterét. Ezért tájékoztatása szerint a szerződést a kormány megszünteti, és feljelentést tesz az ügyben.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig arra mutatott rá, hogy nem is valódi koncesszióról van szó, ugyanis az állam minden kockázatot átvállalt az MKIF-től. Jogellenesnek nevezte nevezte egyúttal, hogy az előző kormány 8 ezer milliárd forinttal 25 900 milliárdra emelte a gyorsforgalmi utak üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-nek járó összeget. A 2022-ben megkötött szerződés és annak módosítása az uniós és a magyar jogba ütközik, a megszüntetésig a Magyar Közút végezné az MKIF Zrt. kezelésében álló autópálya-hálózat üzemeltetését - tájékoztatott a miniszter.

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