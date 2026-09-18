Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött intenzív osztályon

A közlemény szerint az osztályon megelőzési céllal, a betegbiztonság javítása érdekében heti rendszerességgel végeznek szűrővizsgálatokat a klinikai központ intézményi protokolljainak megfelelően, annak érdekében, hogy a multirezisztens kórokozókat hordozó, tünetmentes betegeket kiszűrjék.

Azt a jelenséget, amikor a betegek vagy egészséges egyének szervezetében tünetmentesen van jelen multirezisztens baktérium, kolonizációnak nevezik. Ilyenkor biztosítják az érintett páciens elkülönítését és az előírt higiénés intézkedéseket alkalmazzák. Halmozott észlelés esetén a szakma szabályainak és a jogszabályoknak megfelelően értesítik az illetékes hatóságot és annak utasításai szerint járnak el. Ilyenkor az osztály lezárása, illetve zárófertőtlenítés válhat szükségessé, valamint a hatóság ideiglenesen elrendelheti az új betegek átirányítását más ellátóhoz.

A koraszülöttek éretlen immunrendszerük miatt a fertőzések szempontjából fokozott kockázatú betegcsoportba tartoznak, ezért esetükben különösen fontos a kolonizáció rendszeres szűrése.

A koraszülött intenzív osztályon három betegnél mutattak ki ESBL- (kiterjesztett spektrumú béta-laktamázt) termelő Klebsiella pneumoniae baktériumot. A kiszűrt betegek tünetmentes, kolonizált koraszülöttek, fertőzés jeleit nem mutatják. Az észlelt halmozódás miatt a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával együttműködve haladéktalanul megtették a szükséges infekciókontroll-intézkedéseket a baktérium terjedésének megakadályozása és a biztonságos betegellátás garantálása érdekében. A főosztály átmeneti felvételi zárlatot rendelt el az osztályon.

Az érintett betegek ellátása a szükséges óvintézkedések mellett folyamatosan biztosított. Az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy az előírt feltételek teljesülését követően a zárlat a lehető leghamarabb feloldható legyen. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható - áll a közleményben.