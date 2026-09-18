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A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A CÖF-CÖKA korainak tartja az október 23-ai Békemenetet

Infostart / MTI

Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett Békemenet megrendezését az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA).

"Az október 23-i Békemenettel kapcsolatos javaslatot a CÖF megtárgyalta, idő előttinek tartja. A következő Békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes" - írta a CÖF-CÖKA vezetősége pénteken az előbbi szervezet Facebook-oldalán.

A magyarnemzet.hu szerdán azt írta: jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig Békemenetet szerveznek a Terror Háza Múzeumhoz, tiltakozásul az intézmény bezárása miatt.

A Terror Házát működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekvák), amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása.

A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen.

Tarr Zoltán miniszter szerdán a Facebookon azt közölte: jövő hét kedden újra kinyit a Terror Háza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. A tárcavezető csütörtökön újságíróknak azt nyilatkozta: megkezdték a történészek az intézmény szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem zárul le.

A Fidesz pénteken bejelentette, hogy október 23-i megemlékezését a Terror Háza Múzeum előtt tartja.

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Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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