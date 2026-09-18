Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, a szociális szféra dolgozói kértek azonnali béremelést

„A rezsit is egyben fizetjük, a béremelést sem részletekben kérjük!” mottóval meghirdetett rendezvényt azért hívták össze, mert a szektornak korábban ígért, kétlépcsőben megvalósuló 20-25 százalékos béremelés - amely várhatóan figyelembe veszi majd a minimálbér-emelést és az adójóváírást is - messze elmarad a munkavállalók várakozásától.

Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke hangoztatta: tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak ő tudja megoldani a helyzetet.

„A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban”

– mondta Magyar Péter kormányfő, miután kiment a Miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz.

Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértáblajavaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik - bár megköszönték a meghívást - egy későbbi időpontot javasoltak.

A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte: totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók.

Arról is dönteni kell, hogy jövőre a béremelés egy lépésben vagy kettőben valósuljon-e meg - tette hozzá, és türelmet kért a szociális ágazat munkavállalóitól.

Magyar Péter türelmet kért a szociális ágazat munkavállalóitól, és megjegyezte, hogy egy „nyugdíjas rendőr” helyett már külön minisztérium és államtitkárok foglalkoznak a szociális és gyermekvédelmi területtel.

Mindenki tudja, hogy az előző kormány hogyan bánt ezzel a szektorral – fogalmazott, hozzátéve: hálás a szociális ágazatban dolgozók munkájáért, és igyekeznek sok mindent jóvá tenni abból, amit az elmúlt években, évtizedekben a szektor elszenvedett.

Egy hónap alatt, fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani – mondta, majd megismételte, hogy a 25 százalékos emelés sem jelent bérfelzárkóztatást, de más szakmára is gondolniuk kell.

A kormányfő megjegyezte, ha például az autópályakoncesszióból ellopott ezermilliárdokat vissza tudják szerezni, akkor nem 25 százalékos béremelést lehetne végrehajtani, hanem sokkal nagyobbat.

A rendezvény után Magyar Péter a Facebookon fejezte ki sajnálatát, hogy a szervezőknek nem volt alkalmas az általa ajánlott tárgyalás, amelyen részt vett volna Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter és minden érintett szakterület államtitkára és helyettes államtitkára. A kormány kész a jövő héten is egyeztetni - tette hozzá a kormányfő.