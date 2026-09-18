Van egy olyan tulajdonsága az ukrán hadászatnak, amit a NATO is irigyel

Az ukrajnai háború nemcsak pusztító fegyverekről, de a fejlesztés és az alkalmazkodás sebességéről is szól. Öt ukrán és nyugati védelmi tisztviselő azt mondta a Reutersnek, hogy a harctéri technológia olyan gyorsan változik, hogy egyes NATO-fegyverek és harcászati módszerek már akkor elavulhatnak, amikor rendszerbe állítják őket.

Ukrajna – annak ellenére, vagy talán amiatt is, hogy pénz- és létszámhiánnyal küzd – közben egészen más tempóban reagál. A fronton szerzett tapasztalatok alapján

akár hetek alatt módosítanak egy drónt, szoftvert vagy taktikát.

A NATO hadseregeiben viszont a nagy fegyverprogramok tervezése, fejlesztése és beszerzése sokszor éveket vesz igénybe.

A háború egyik legfontosabb tanulsága a drónok tömeges elterjedése. A Fire Point nevű ukrán rakéta- és dróngyártó egyik vezetője, Denisz Stilerman szerint

egy nagyjából 5000 dolláros drón képes megsemmisíteni egy több millió dolláros földi harci járművet, ezért azok ma már „értéktelenek”.

A katonai elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: a harckocsiknak továbbra is fontos szerepük lehet a szárazföldi hadműveletekben.

A drónok azonban nemcsak a tankokra veszélyesek, hanem katonák nagy csoportjaira is.

„Hasznosak a rohamok idején. Viszont, ha fölötted van egy drón és nem figyelsz rá, akkor szerinted mi történik majd az egységeddel?” – vetette fel a Reutersnek Olekszandr Pivnyenko, az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka, aki szerint a külföldi katonák kiképzésében is egyre fontosabbak az ukrán front tapasztalatai.

A Reuters júniusban egy NATO-hadgyakorlaton is járt Észtországban. Ott, az amerikai és európai katonák egy háborús tábori kórházban gyakorolták sebesültek ellátását. A forgatókönyv viszont abból indult ki, hogy a NATO ellenőrzi a kórházak fölötti légteret. Az ukrajnai drónháború fényében ezt már nem lehet készpénznek venni.

Ukrajna közben már maga is tanítja a szövetség katonáit. A NATO-nak külön központja van erre Lengyelországban, ahol ukrán katonák a drónokról, az elektronikai hadviselésről és a korszerű harcászatról osztják meg tapasztalataikat.

A Reuters által megszólaltatott ukrán tisztviselők szerint azonban a NATO bürokráciája nehezen követi a tempót. Egy ukrán tiszt azt mondta: még olyan NATO-kiképzési anyagokkal is találkozott, amelyek második világháborús példákra épültek.

A háború másik komoly tanulsága a lég- és rakétavédelem. Az orosz rakéta- és dróntámadások megmutatták, mennyire függ Európa az amerikai Patriot rendszerektől, amelyekből Ukrajnában hiány alakult ki.

Európa ezért saját alternatívákat keres. Franciaország és Olaszország közösen fejleszti a ballisztikus rakétákat leszedni képes, új SAMP/T-NG légvédelmi rendszert. Emellett Ukrajna és kilenc európai ország júliusban egy új légvédelmi együttműködést indított, amelynek része egy Freyja nevű rakétavédelmi rendszer közös fejlesztése. A Reuters anyaga közben további érv lehet azok fegyvertárában, akik szerint többet és másképp kell költeni az európai védelemre – annak ellenére, hogy a kiadások a NATO-tagállamokban fokozatosan elérik a GDP-k öt százalékát.