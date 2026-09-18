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Nyitókép: smolaw11/Getty Images

A megváltozott áfabevallásokkal több ezer milliárd forint a tét a cégek számára

Infostart

Az ÁNYK-rendszer megszűnése sokakat érint, ugyanis a hazai cégek túlnyomó többsége még mindig ezen, és nem az új felületeken végzi az áfabevallását. A vezetőknek év végéig van még idejük átállni az eÁFA-rendszerre vagy a gép interfészre.

Az idei év végén végleg megszűnik az ÁNYK-rendszer, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az áfabevallásaik csaknem 99 százalékát nyújtják be – emlékeztet a Portfolio.

Az új eÁFA megoldások már több mint két éve elérhetők, azokat alig használják a vállalkozások a NAV adatai szerint. Azonban az ÁNYK megszűnése után a cégek az áfabevallást már csak az említett eÁFA felületen vagy a gépi interfészen (M2M) keresztül tudják majd benyújtani.

A NAV adatai szerint 2026 első hét hónapjában a bevallások döntő része továbbra is az ÁNYK-n keresztül érkezett, hiszen míg azt havonta mintegy 460 ezer adózó használta, több ezer milliárd forint értékben, addig a webes eÁFA-t kevesebb mint 6500-an, az M2M-kapcsolatot pedig alig ötszázan.

A BDO Magyarország adópartnere, Orbók Ilona szerint a régi rendszer december 31-i kivezetése előtt jelentős operatív kockázatot jelent, ha januártól a felhasználók száma néhány ezerről hirtelen néhány százezerre nő. Ha a vállalatok átállása nem lesz zökkenőmentes, az nemcsak számukra jelent majd problémát, hanem nemzetgazdasági szinten is. Az idei módosított költségvetés közel 8700 milliárd forint áfabevétellel számol, ami az állami bevételek több mint egyötöde, és ennek a pénznek a döntő része közvetlenül ezekhez a bevallási felületekhez kötődik.

Vagyis a vállalatoknak mielőbb döntést kell hozniuk, hogy a webes eÁFA vagy az M2M-megoldás felel-e meg jobban számukra, ezen kívül az adataikat is ellenőrizniük kell, és még idén, a megszűnés előtt le kell tesztelniük az új folyamatokat egy teljes bevallási időszakon.

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Kezdőlap    Belföld    A megváltozott áfabevallásokkal több ezer milliárd forint a tét a cégek számára

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