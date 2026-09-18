„Megadom a számlaszámot” – Magyar Péter ultimátumot adott Mészáros Lőrincnek

A pénteki kormányzati tájékoztató gerincét az autópálya-koncesszió problematikájának részletes ismertetése alkotta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részéről, ennek részleteit ITT olvashatja.

Azonban Magyar Péter a koncesszor két gazdáját, Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót külön is megszólította. Ezt az üzenetet a kormányfő külön kiemelve önálló Facebook-posztként is megosztotta.

„Akik azt hitték, hogy a 35 évre kötött titkos paktummal szinte örökre bebetonozták magukat, üzenem, hogy Magyarországon véget ér, véget ért a következmények nélküli kormányzás korszaka, egyetlen szerződés sem érinthetetlen, amely a nemzet kifosztására született”

– hangzik az üzenet.

Amellett, hogy az autópálya-koncessziós szerződést a kormányzat megszünteti, feljelentést is tesz, nem is egyet, büntetőeljárások fognak indulni a kormányfői ígéret szerint.

És tekintettel arra, hogy ez Magyarország legnagyobb értékű közbeszerzése és európai léptékben is példátlan értékű, Magyar Péter „nem lenne meglepve, ha az ügy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal érdeklődését is felkeltené”.

A két érintett vállalkozónak, valamint a „körülöttük sertepertélő, jachtozó, pezsgőző bűnözőnek” személyesen azt ajánlotta a figyelmébe, hogy a leendő büntetőeljárások során az okozott kár megtérítő enyhítő körülménynek számít, ezért szívesen rendelkezésre bocsátja az Állami Számvevőszék, valamint az érintett minisztériumok számlaszámait, „oda lehet visszacsengetni a már ellopott száz- vagy éppen ezermilliárdokat”.

Azt is mondta még, hogy Mészáros Lőrinc és köre ne merészelje megakadályozni az autópálya-üzemeltetés gyors átvételét, működjenek mindenben együtt a magyar állammal, van választásuk.

„Azt is üzenem, hogy Magyarország erősebb, mint a Mészáros Csoport, de úgy is mondanám, hogy ő is megértse: mindörökké Magyarország” – utalt ezzel a nagyvállalkozó minapi beszédrészletére, ahol a munkavállalóknak azt üzente: mindörökké Mészáros Csoport.

A videórészlet alább megtekinthető.