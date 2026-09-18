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Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Négy nagy, kiemelt üggyel kezdi majd a munkát a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal

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Szeptember 28-án jelenti be a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal azt a négy kiemelt ügyet, amelyet átvenne a társhatóságoktól és az ügyészségtől. Unger Anna elnök szerint nem látványos bilincselésekre készülnek.

Unger Anna szerint a cél elsősorban a jogtalanul megszerzett vagyon visszaszerzése, miközben a NER-re jellemző rendszerszintű korrupciós mintázatokat vizsgálják – számolt be róla a 24.hu.

Unger Anna a hvg.hu-nak arról beszélt, hogy úgy érzékeli, a társadalomban jóval nagyobb igény van a büntetőjogi szankciókra, mint a vagyon visszaszerzésére, de nekik nem csak az a dolguk, hogy leültessék a felelősöket.

Unger Anna beszélt arról is, hogy miért volt „lusta” a NER, miként lehetne felgyorsítani a bírósági eljárásokat, mit tesznek majd, ha a Tisza-kormány nem jól sáfárkodik a visszaállamosított vagyonnal, és hogyan élte meg az elmúlt hetek bírálata.

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Kezdőlap    Belföld    Négy nagy, kiemelt üggyel kezdi majd a munkát a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal

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nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

unger anna róza

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