Négy nagy, kiemelt üggyel kezdi majd a munkát a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal

Unger Anna szerint a cél elsősorban a jogtalanul megszerzett vagyon visszaszerzése, miközben a NER-re jellemző rendszerszintű korrupciós mintázatokat vizsgálják – számolt be róla a 24.hu.

Unger Anna a hvg.hu-nak arról beszélt, hogy úgy érzékeli, a társadalomban jóval nagyobb igény van a büntetőjogi szankciókra, mint a vagyon visszaszerzésére, de nekik nem csak az a dolguk, hogy leültessék a felelősöket.

Unger Anna beszélt arról is, hogy miért volt „lusta” a NER, miként lehetne felgyorsítani a bírósági eljárásokat, mit tesznek majd, ha a Tisza-kormány nem jól sáfárkodik a visszaállamosított vagyonnal, és hogyan élte meg az elmúlt hetek bírálata.