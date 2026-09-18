ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 18. péntek Diána
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A norvég királyi család tagjai, valamint európai és külföldi uralkodóházak képviselõi kísérik V. Harald norvég király koporsóját a gyászmenetben a királyi palotából az oslói székesegyházba 2026. szeptember 9-én. A búcsúztatást követõen az augusztus 28-án, 89 éves korában elhunyt uralkodót az Akershus-erõdben található királyi mauzóleumban helyezik végsõ nyugalomra. V. Harald édesapja, V. Olav 1991-es halála óta ez az elsõ állami temetés Norvégiában.
Nyitókép: Cornelius Poppe

Szén-dioxidot elnyelő koporsóban temették el V. Harald norvég királyt

Infostart / MTI

Hajóformájú, szén-dioxidot elnyelni képes koporsóban helyezték végső nyugalomra az augusztus 28-án elhunyt V. Harald norvég királyt - közölte pénteken a norvég királyi palota.

A 89 éves korában elhunyt uralkodónak a temetése szeptember 9-én volt Oslóban, de végső nyughelyéről, amellyel kapcsolatban saját maga is tréfálkozott életében, eddig nem tettek közzé részleteket.

Az Akershus erőd királyi mauzóleumában elhelyezett kétszemélyes szarkofágot olivinből készítették. A zöld színárnyalatú, mintegy 400 millió éves kőzet Norvégia nyugati részéből származik - árulta el közleményében a királyi palota.

"A zöldes színű olivin képes elnyelni és megkötni a szén-dioxidot, a tervezők ezt a képességét Harald királynak és Sonja királynénak (Harald király özvegye) a természet iránti szeretete és a jövő generációk iránti gondoskodása jelképeként emelték ki" - áll a közleményben.

Az olajbogyószínű kőzetből készült sírhely formája lekerekített aljú hajóra hasonlít, utalva Haraldnak a tenger iránti szenvedélyére, illetve az ősi - egyebek mellett viking - sírokra, amelyekben hajónak kellett az elhunytat a túlvilágra szállítani - olvasható a palota közleményében.

"Remélem, alaposan kipárnázzák, hogy kényelmes legyen az utazás. Egy ideig biztosan itt maradunk majd" - tréfálkozott életében V. Harald.

A 20 milliós koronás (671,2 millió forint) szarkofág két másik mellett fekszik.

Az egyikben, amely fehér márványból készült, a jelenlegi dinasztia első uralkodója, VII. Haakon, Harald nagyapja nyugszik hitvesével, Maud királynéval. A másik, sötétzöld patinás bronz szarkofágban Harald szülei, V. Olaf király és Márta svéd hercegnő, nyugszanak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szén-dioxidot elnyelő koporsóban temették el V. Harald norvég királyt

temetés

koporsó

v. harald

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kanada az EU társult tagja lehet – de mit szólnak ehhez a tagállamok?

Kanada az EU társult tagja lehet – de mit szólnak ehhez a tagállamok?
„Kanada és Európa szövetsége fáklya lenne a demokráciák számára” – így kommentálta az észak-amerikai ország vezetője, hogy az Európai Bizottság lelkesen támogatta az ötletet: Ottawa kaphatja meg első ízben az EU „társult tag” státuszát. A tagállamok fővárosaiban azonban már jóval hűvösebben reagáltak.
Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, a szociális szféra dolgozói kértek azonnali béremelést – videó

Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, a szociális szféra dolgozói kértek azonnali béremelést – videó

Azonnali, 25 százalékos béremelésért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A kormány tisztában van az ágazat helyzetével, és tudja, még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi megoldást a szektorban – mondta Magyar Péter.
 

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – a részletek

Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére

Négy nagy, kiemelt üggyel kezdi majd a munkát a vagyonvisszaszerzési hivatal

„Megadom a számlaszámot” – Magyar Péter ultimátumot adott Mészáros Lőrincnek

Fidesz: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a gyorsforgalmi úthálózat jövőjét

Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Októberig még szinte fillérekért juthatunk le a horvát tengerpartra így: nagyon népszerű a magyarok körében

Októberig még szinte fillérekért juthatunk le a horvát tengerpartra így: nagyon népszerű a magyarok körében

Az Adria InterCity október első hétvégéjéig továbbra is közlekedik Budapest és Split között.

BBC
Business Sport Travel Science
'I'm telling the truth': Earl Spencer defends Diana book claims about Charles in BBC interview

'I'm telling the truth': Earl Spencer defends Diana book claims about Charles in BBC interview

Princess Diana's brother tells the BBC's Laura Kuenssberg that "we'll forget her soon enough" were "exactly" the words used by the then-Prince of Wales.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 18. 22:45
Román miniszterelnök-jelölt: a kormány beiktatása vagy előrehozott választások között kell választaniuk
2026. szeptember 18. 21:45
Súlyos probléma derült ki egy potencianövelő hatóanyagáról, akár vakságot is okozhat
×
×