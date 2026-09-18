Szén-dioxidot elnyelő koporsóban temették el V. Harald norvég királyt

A 89 éves korában elhunyt uralkodónak a temetése szeptember 9-én volt Oslóban, de végső nyughelyéről, amellyel kapcsolatban saját maga is tréfálkozott életében, eddig nem tettek közzé részleteket.

Az Akershus erőd királyi mauzóleumában elhelyezett kétszemélyes szarkofágot olivinből készítették. A zöld színárnyalatú, mintegy 400 millió éves kőzet Norvégia nyugati részéből származik - árulta el közleményében a királyi palota.

"A zöldes színű olivin képes elnyelni és megkötni a szén-dioxidot, a tervezők ezt a képességét Harald királynak és Sonja királynénak (Harald király özvegye) a természet iránti szeretete és a jövő generációk iránti gondoskodása jelképeként emelték ki" - áll a közleményben.

Az olajbogyószínű kőzetből készült sírhely formája lekerekített aljú hajóra hasonlít, utalva Haraldnak a tenger iránti szenvedélyére, illetve az ősi - egyebek mellett viking - sírokra, amelyekben hajónak kellett az elhunytat a túlvilágra szállítani - olvasható a palota közleményében.

"Remélem, alaposan kipárnázzák, hogy kényelmes legyen az utazás. Egy ideig biztosan itt maradunk majd" - tréfálkozott életében V. Harald.

A 20 milliós koronás (671,2 millió forint) szarkofág két másik mellett fekszik.

Az egyikben, amely fehér márványból készült, a jelenlegi dinasztia első uralkodója, VII. Haakon, Harald nagyapja nyugszik hitvesével, Maud királynéval. A másik, sötétzöld patinás bronz szarkofágban Harald szülei, V. Olaf király és Márta svéd hercegnő, nyugszanak.