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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Karmelita kolostort övezõ kordon lebontásán tartott sajtótájékoztatón 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Új miniszteri biztost nevezett ki Vitézy Dávid

Infostart / MTI

Közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Pogonyi Csabát két évre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombati hatállyal a Hivatalos Értesítőben pénteken megjelent utasítás szerint.

A miniszteri biztos feladata lesz többek között a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes társadalmi-gazdasági értékelési és monitoringrendszerének kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani és szabályozási keretek kialakítása.

Pogonyi Csaba koordinálja a közlekedési és területfejlesztési döntéseket megalapozó elemzések, előrejelzések, modellek és hatásvizsgálatok elkészítését, valamint irányítja az egységes adatstratégia, adatbank, beruházási projektlista és indikátorrendszer kialakítását és összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok kapcsolódó elemzési, modellezési, adatgazdálkodási és döntéstámogatási feladatait.

További feladata lesz, hogy koordinálja a miniszter által kijelölt kiemelt programok és projektek előzetes értékelését, megvalósításuk nyomon követését és utólagos hatásértékelését, továbbá szakmailag minőségbiztosítja a feladatköréhez kapcsolódó stratégiai, társadalmi-gazdasági és megvalósíthatósági tanulmányokat - közölte Vitézy Dávid.

A miniszteri biztos a helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult, munkáját ötfős titkárság segíti.

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