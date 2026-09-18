Fidesz: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét

A Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét – közölte a Fidesz-frakció. Mint írják: „Vitézy Dávid léptette hatályba a koncessziós szerződést és Magyar Péter koordinálta igazgatósági tagként a Magyar Közút átszervezését. Akkor nem volt jogsértő?”

A Fidesz szerint „Magyar Péter és Vitézy Dávid két dolgot elfelejtett elmondani a mai kormányszóvivői tájékoztatón. Először is arról nem beszéltek, hogy az általuk bemutatott, elmondásuk szerint jogilag aggályos és túlárazott koncessziós szerződés hatálybalépéséhez szükséges intézkedések végrehajtását Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. A szerződés 2022. május 17. napján került aláírásra, 2022. szeptember 1. napján lépett hatályba, Vitézy Dávid pedig 2022. május 25. napjától volt közlekedési államtitkár. Magyar Péter 2022 augusztusától a Magyar Közút igazgatósági tagja volt, így az általa most problémásnak tartott humán erőforrás és mérnökség-átadást akkor – nem kívülállóként, megfigyelőként, hanem igazgatósági tagként – ő csinálta végig.”

A Fidesz szerint a kormányfő és Vitézy „arról is elfelejtettek szólni, hogy miközben ők az eddigi kormányzásuk alatt csak politikai bosszúhadjáratra voltak képesek, a Fidesz-kormány 16 év alatt az országot építette. 2010 és 2026 között több mint 750 kilométernyi gyorsforgalmi út épült. Míg 2010 előtt 14 megyei jogú város kapcsolódott a gyorsforgalmi úthálózathoz, addig ma már 22. A magyar lakosság közel 90 százaléka az otthonától fél órán belül fel tud hajtani a gyorsforgalmi úthálózatra, amelyen biztonságosan és gyorsan el tudja érni az úti célját. Míg 2010-ben 3 olyan gyorsforgalmi utunk volt, amely eljutott az országhatárig, ma 10 ilyen szakasz van.”

A Fidesz szerint „a fejlődésnek most a politikai bosszú miatt várhatóan vége lesz, politikai bosszúból ugyanis még egyetlen kilométernyi autópálya sem épült sehol. A Fidesz épített, a Tisza csak rombolni tud.”

A Fidesz-frakció szerint „aTisza-kormány politikai leszámolásának és kormányképtelenségének árát végül a magyar emberek fizetik majd meg. Bár az autópályák üzemeltetését jelenleg a Magyar Közútra akarják bízni, senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a beruházási és fejlesztési pénzek a külföldi cégekhez fognak vándorolni. Vitézy Dávid ezt készíti elő, hiszen köztudottan a németek embere. Ez az ára a brüsszeli politikai elit által a választási kampányban és azóta biztosított támogatásnak, valamint a magyar jogrend két lábbal tiprása feletti cinkos szemhunyásnak” – írta az ellenzéki párt.