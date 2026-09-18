Megszólalt Deák Bill Gyula fia: így teltek a legenda utolsó órái

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön az egész országot megrázta a blueslegenda Deák Bill Gyula halálhíre. Az énekes 77 éves volt, halálát pacemaker-műtét utáni hirtelen szívmegállás okozta – derült ki a főorvosi közlésből.

Az énekes utolsó óráiról fia, Tamás beszélt – számolt be róla a Blikk. Elmondása szerint édesapja a napokban egy tévéműsornak adott volna interjút, a tervezett beszélgetés azonban már nem valósulhatott meg.

Tamás elmondása szerint azért volt szükség az egészségügyi beavatkozásra, mert apja pulzusa ismét jelentősen visszaesett.

A pacemaker beültetése után egy ideig úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát, és Deák Bill állapota látszólag sokat javult.

Növekedni kezdett a pulzusszáma, az orvosok szerint felment 90-re az addigi 40-45 körüli után, és olyan mértékűnek tűnt a javulás, hogy már a hazatérésre készültek – mesélte az énekes fia. Deák Bill Gyula a tervek szerint pont csütörtökön jöhetett volna ki a kórházból, azonban amikor az orvos hajnalban bement hozzá, addigra már elhunyt.

A beültetett műszer adataiból derült ki, hogy mikor következett be a végzetes rosszullét: hajnali 2 óra körül történhetett a tragédia, és Tamás elmondása szerint édesapja életét már nem lehetett megmenteni.