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Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke beszédet mond a klub alapításának 125. évfordulója alkalmából a Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz mottó jegyében a Groupama Arénánál tartott ünnepségen 2024. május 3-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére, hogy kiszorítják őket a sportvezetésből

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem kellett sokat várni, hogy a miniszterelnök által név szerint említettek reagáljanak a bejelentésre. Deutsch Tamás és Kubatov Gábor is nyilvánvalóvá tette: nem értenek egyet. Szijjártó Péter hónapok óta nem posztolt, egyelőre most sem.

Mint arról az Infostart is hírt adott, a péntek délelőtti kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök többek között arról is beszélt, hogy politikai befolyási övezetté vált a sport, ezért több változás is várható: sportvezetői kizárás és összeférhetetlenségi szabály. Ennek értelmében miniszter, államtitkár, képviselő, polgármester, biztos, helyettes államtitkár és állami cégvezető nem tölthet be vezető tisztséget 500 fősnél nagyobb sportszervezetben.

A kormányfő szerint a készülő jogszabály majd 30 napot ad az érintetteknek, hogy nyilatkozzanak az összeférhetetlenségről, és aki szabálytalanul jár el, az 4 évig nem választható. Több nevet is konkrétan említett: Szijjártó Pétert, Deutsch Tamást és Kubatov Gábort.

A három említett személyből ketten rövid időn belül reagáltak is. Deutsch Tamás, az MTK elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: az MTK vezetőit maga a klub választja, és nem Magyar Péter.

Kubatov Gábor is reagált a kormányfő bejelentésére, ő azt írta bejegyzésében, hogy „szerelme a Ferencvárossal egy életre szól”, ezt pedig nem lehet jogszabályokkal széttépni:

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Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére, hogy kiszorítják őket a sportvezetésből

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