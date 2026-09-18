Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére, hogy kiszorítják őket a sportvezetésből

Mint arról az Infostart is hírt adott, a péntek délelőtti kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök többek között arról is beszélt, hogy politikai befolyási övezetté vált a sport, ezért több változás is várható: sportvezetői kizárás és összeférhetetlenségi szabály. Ennek értelmében miniszter, államtitkár, képviselő, polgármester, biztos, helyettes államtitkár és állami cégvezető nem tölthet be vezető tisztséget 500 fősnél nagyobb sportszervezetben.

A kormányfő szerint a készülő jogszabály majd 30 napot ad az érintetteknek, hogy nyilatkozzanak az összeférhetetlenségről, és aki szabálytalanul jár el, az 4 évig nem választható. Több nevet is konkrétan említett: Szijjártó Pétert, Deutsch Tamást és Kubatov Gábort.

A három említett személyből ketten rövid időn belül reagáltak is. Deutsch Tamás, az MTK elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: az MTK vezetőit maga a klub választja, és nem Magyar Péter.

Kubatov Gábor is reagált a kormányfő bejelentésére, ő azt írta bejegyzésében, hogy „szerelme a Ferencvárossal egy életre szól”, ezt pedig nem lehet jogszabályokkal széttépni: