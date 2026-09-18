Magyar Péter: a Békemenet érdeklődés és közpénz hiányában elmarad

"Két napja bejelentették a megfáradt harcosok, hogy október 23-án újra lesz Békemenet. Ma pedig közölték, hogy mégsem tartják meg, mert idő előtti, Értsd: érdeklődés és közpénz hiányában elmarad" - fogalmazott bejegyzésében a kormányfő.

A magyarnemzet.hu szerdán azt írta: jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig Békemenetet szerveznek a Terror Háza Múzeumhoz, tiltakozásul az intézmény bezárása miatt.

A Békemenetet hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) vezetősége pénteken a Facebook-oldalán azt írta: "az október 23-i Békemenettel kapcsolatos javaslatot a CÖF megtárgyalta, idő előttinek tartja. A következő Békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes".