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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Infantino-terv - Többletforrások kifizetésére szólították fel a FIFA-elnököt

Infostart / MTI

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, valamint Victor Montagliani, az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget összefogó CONCACAF vezetője levélben szólította fel Gianni Infantinót, a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) elnökét, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból.

A Reuters hírügynökség által megtekintett dokumentumban a két elnök úgy fogalmazott, elemzésük szerint ez az összeg "óvatos" becslésnek számít ahhoz képest, amennyit a FIFA ténylegesen ki tudna fizetni az egyes szövetségeknek. A többletforrás Ceferin és Montagliani szerint a következő három évben minden egyes tagországnak jár, s kiemelték, hogy a FIFA várhatóan hatmilliárd dolláros tartalékkal zárja az évet.

Az UEFA és a CONCACAF elnökei által írt levél előzménye, hogy Infantino a nyári világbajnokságot követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

Infantino a tervének ismertetésekor jelentős fejlesztési támogatásokat ígért a tagszövetségeknek a javaslat gyors megvalósítása esetére, most Ceferin és Montagliani azzal érvelt, hogy ilyen összegek folyósításához nincs szükség magántőke bevonására.

"A tartalékok egy részének felszabadítása azt bizonyítaná, hogy a tagszövetségeknek nem kell választaniuk a fejlesztés és a jó kormányzás, a befektetés és az integritás, illetve a pénzügyi támogatás és a javaslatok érdemi mérlegelése között" - írták a levélben.

A két elnök azt javasolta, hogy a konföderációk közösen végezzenek elemzést és állapodjanak meg közvetlenül a tagszervezeteknek járó tartalékösszegről, aztán pedig a kifizetésekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a FIFA döntéshozói elé a FIFA-tanács következő ülésén.

Ceferin és Montagliani hangsúlyozta, a tartalékok összege akkor sem csökkenne 1,5 milliárd dollár alá a 2027-2030-as ciklusban, ha a FIFA folyósítana 10 millió dolláros összegeket a nemzeti szövetségeknek.

Az UEFA augusztus végén független vizsgálatot sürgetett Infantino tervével összefüggésben, s csütörtökön hasonló követeléssel fordult a FIFA elnökéhez Debbie Hewitt, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elnöke és a FIFA alelnöke is.

A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.

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Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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