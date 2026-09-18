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Az év végéig megszünteti a kormány a 2022-ben, 35 évre megkötött autópálya-koncessziót, és feljelentéseket tesz – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Négy kiemelt üggyel kezdheti meg az érdemi büntetőeljárási munkáját a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal; Kárpáti 8-ak néven új együttműködési formátumot jelentett be Ukrajna 8 ország, köztük Magyarország részvételével.

Jogellenesnek tartja, ezért a tervek szerint az év végéig megszünteti a kormány a 2022-ben, 35 évre megkötött autópálya-koncessziót, emellett feljelentéseket is tesz. A cél, hogy az üzemeltetést a Magyar Közút vegye vissza a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től. Magyar Péter kormányfő azt közölte: az ügyben büntetőeljárások is indulnak majd a mintegy 23 ezer milliárd, részben megvalósult közpénzlenyúlás miatt. Felszólította a Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó céget, hogy ne akadályozza a folyamatot.

Négy kiemelt üggyel kezdheti meg az érdemi büntetőeljárási munkáját a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonszerzési Hivatal. Az új szervezet elnöke a HVG-nek adott interjújában elmondta: szeptember 28-án nyilvánosságra hozzák, melyik az a 4 ügy, amelyet átkérnek a társhatóságoktól és az ügyészségtől. Unger Anna hozzátette: ezek kiválasztása Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes kizárólagos szakmai hatáskörébe tartozott.

Visszafizette az Eximbanknak és az MFB Banknak az afrikai út- és határinfrastruktúra-fejlesztési projektjéhez kapcsolódó kötvények összegét a Duna Aszfalt, az összes kamattal együtt. A társaság közleményében azt írja: tavaly november óta a vállalat több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak.

Letartóztatásban maradnak a Nemzeti Kulturális Alap ügyében szeptember 7-én őrizetbe vett gyanúsítottak, köztük Fásy Ádám felesége. Ezzel a Kecskeméti Törvényszék jóváhagyta a bíróság korábbi döntését.

Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a Norvég Alappal a Magyarországnak járó fejlesztési forrásokról – közölte a külügyminiszter közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, a 2021 és 2028 közötti időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az év végéig befejezik a Paks II.-projekt felülvizsgálatát, és eldöntik: szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt a Telex-nek adott interjúban. Kapitány István hozzátette: Paks I.-nél vizsgálják az üzemidő hosszabbítását.

A Levegő Munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár-támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat.

Január 1-jén kezdi meg működését az új, önálló Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont.

Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedűs Zsolt a Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán azt közölte: a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel.

Azonnali, 25 százalékos béremelésért és a jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a Miniszterelnökség épülete előtt. A miniszterelnök személyesen vette át a tüntetők követeléseit, de a béremelésről részleteket csak a jövő éve költségvetés elfogadása után ígért.

Új krízisellátás indul 80 gyerek számára. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy ide kerülnek átmenetileg azok a gyerekek, akik rendszeresen megszöknek vagy tartósan szökésben vannak, súlyos pszichés magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdenek.

Átalakítja az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszerét a kabinet. A cél, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egyenes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a területi végrehajtás között.

Öt újabb ügyben tett feljelentést a Belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenysége és gazdálkodása miatt – jelentette be a tárcavezető. Pósfai Gábor hangsúlyozta, az átvilágítás ezzel nem ért véget.

Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek a magyar sportban – közölte a kormányfő. Magyar Péter azt mondta: amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más, meghatározó állami vezetők nem tölthetnek be vezető tisztséget az 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

Új együttműködési formátumot jelentett be Ukrajna 8 ország köztük Magyarország részvételével. A Kárpát-8, rövidítéssel C8 a kelet-közép-európai országokat fogja össze, elsődleges célja, hogy az együttműködést erősítse gazdasági, biztonsági és energetikai területen.

Online adta le voksát az orosz parlementi választáson Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök már 2024-ben is a voksolás elektronikus módját választotta az elnökválasztás és a moszkvai városi duma megválasztásakor. A szövetségi törvényhozás alsóházát első alkalommal választják újjá az ukrajnai háború kezdete óta.

Franciaországban a kritikus infrastruktúrák elleni orosz hibrid támadásokkal szembeni védelmi terv kidolgozására kérte kormányát a francia elnök. Emmanuel Macron jelezte, hogy a következő hetekben kezdeményezi a G7-országok csúcstalálkozóját, amelynek középpontjában az energia áll.

Ausztrália közigazgatási őrizetbe veszi azokat a turistákat is, akik túllépik vízumuk érvényességi idejét – figyelmeztetett a kormány, miután szigorította a bevándorlási szabályokat. A hatóságok adatai szerint Ausztráliában mintegy 77 ezer olyan személy tartózkodik, akiknek már lejárt a vízumuk.

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Kezdőlap    Belföld    Az év végéig megszünteti a kormány a 2022-ben, 35 évre megkötött autópálya-koncessziót, és feljelentéseket tesz – a nap hírei

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Azonnali, 25 százalékos béremelésért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A kormány tisztában van az ágazat helyzetével, és tudja, még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi megoldást a szektorban – mondta Magyar Péter.
 

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Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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