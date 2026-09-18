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Az Uzsoki Utcai Kórház, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának oktatókórháza, Róna utcai tömbje Zuglóban. MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Branstetter Sándor

Megszűnik a VIP-részleg a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban

Infostart / MTI

Megszűnik a VIP-részleg a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban - írta Velkey György László, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook-oldalán péntek délután.

"Vége azoknak az időknek az Uzsoki Utcai Kórházban, amikor néhányan elsők voltak az egyenlők közt. Vége a párhuzamos várólistáknak. Amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki" - írta a kormánypárti képviselő.

Velkey György László Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat pénteken. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni: javítani kell a kórház működési körülményeit és le kell zárni a korábbi időszak problémáit.

"Számomra egyértelmű a sorrend: először a beteg, aztán minden más. Mi olyan egészségügyet akarunk, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt a betegágy mellett. Az Uzsoki a zuglóiaké és minden betegé, aki ide érkezik. Az ellátás minőségét nem annak kell meghatároznia, hogy kinek mennyi pénze van" - írta Velkey György László.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság augusztus 27-én közölte az MTI-vel, hogy felmentették tisztségéből Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját.

Sajtóhírek szerint a kórházban két és fél millió forintért többéves várakozás helyet heteken belül megműtöttek volna egy beteget az úgynevezett térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat VIP-részlegén.

A Magyar Orvosi Kamara szerint összeférhetetlenség is felmerült az Budapesti Uzsoki Utcai Kórház VIP-részlegénél, ugyanis a kórház akkori főigazgatójának férje részt vett ottani fizetős műtétekben.

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Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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