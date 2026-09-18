Megszűnik a VIP-részleg a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban

"Vége azoknak az időknek az Uzsoki Utcai Kórházban, amikor néhányan elsők voltak az egyenlők közt. Vége a párhuzamos várólistáknak. Amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki" - írta a kormánypárti képviselő.

Velkey György László Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat pénteken. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni: javítani kell a kórház működési körülményeit és le kell zárni a korábbi időszak problémáit.

"Számomra egyértelmű a sorrend: először a beteg, aztán minden más. Mi olyan egészségügyet akarunk, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt a betegágy mellett. Az Uzsoki a zuglóiaké és minden betegé, aki ide érkezik. Az ellátás minőségét nem annak kell meghatároznia, hogy kinek mennyi pénze van" - írta Velkey György László.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság augusztus 27-én közölte az MTI-vel, hogy felmentették tisztségéből Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját.

Sajtóhírek szerint a kórházban két és fél millió forintért többéves várakozás helyet heteken belül megműtöttek volna egy beteget az úgynevezett térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat VIP-részlegén.

A Magyar Orvosi Kamara szerint összeférhetetlenség is felmerült az Budapesti Uzsoki Utcai Kórház VIP-részlegénél, ugyanis a kórház akkori főigazgatójának férje részt vett ottani fizetős műtétekben.