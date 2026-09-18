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Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke (j) és Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az Egy nemzeti ügy - a sport, mint a nemzeti nevelés része című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – itt vannak a részletek

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Több közismert sportvezető érintett lesz, többen azonban már távoztak azok közül, akiket érintene az a szabályozás, amelyet még el sem készítettek, be sem nyújtottak, de a kormányzati sajtótájékoztatón péntek délelőtt már bejelentett Magyar Péter miniszterelnök. A nagy fővárosi klubok közül viszont három is érintett. Pozíciók, szabályok, személyek – minden most ismert részlet alább.

A pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök bejelentést tett a magyar sport „politikustalanításáról”, ezzel kapcsolatban kérdésekre is válaszolt.

A bejelentésből kiderült, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be, mert bár mindenki büszke a sporteredményekre, sok visszajelzést kapott a kormány arról, hogy „klubokat és sportági szövetségeket hűbérbirtokként kezelnek fideszes politikusok”, sportági elnökök voltak fideszesek.

Két jogszabály készül:

  1. személyi összeférhetetlenségi szabály
  2. Négyéves kizárási szabály támogatási visszaélések esetén.

Érintett politikusok:

  • miniszter
  • államtitkár
  • országgyűlési képviselő
  • EP-képviselő
  • pártelnök
  • miniszteri biztos
  • kormánybiztos
  • helyettes államtitkár.

Érintett sportszervezetek: az 500 fő igazolt sportolónál nagyobb egyesületek, sportági szövetségek.

Érintett pozíciók: elnök, alelnök, elnökségi tag, igazgató, utánpótlás-nevelési kuratórium vezetési tagja.

Állami cégek vezetői sem vehetnek részt ilyen egyesületi vezető tevékenységben.

Politikai lemondással nem lehet majd átülni vezetői székbe,

a tilalom 4 évig fennmarad, tehát ha valaki holnaptól nem politikus már, nem ülhet át, nem „ejtőernyőzhet be” azonnal sportvezetői székbe.

A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről.

Külön 4 éves kizárás vonatkozik azokra, akik súlyos támogatási szabálytalanságban érintettek, 4 évig nem választhatók vagy nevezhetők ki sportvezetői tisztségre.

500 igazolt sportoló alatti egyesületeknél a szabály nem alkalmazandó, ha valaki már például megválasztása előtt 20 évig a helyi fociklub vezetője volt, természetesen senki nem fosztja meg ettől a pozíciójáról. Ezen a ponton megjegyezte, a polgármesteri tisztség érintettségéről is szó lehet, ám ez a felsorolásból kimaradt; kérdésre válaszolva Magyar Péter rögzítette, a minden érintett vezető maradhat a pozíciójában, amíg meg nem alkotják, el nem fogadják és hatályba nem lép az új szabályozás.

Akik...

Már lemondott politikusok:

  • Németh Szilárd (Magyar Birkózó Szövetség),
  • Lázár János (Magyar Tenisz Szövetség),
  • Kósa Lajos (Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség),
  • Szűcs Lajos (Országos Horgász Szövetség),
  • Semjén Zsolt (Országos Magyar Vadászati Védegylet).

Még pozícióban lévők:

  • Kubatov Gábor (Ferencváros),
  • Szijjártó Péter (Kispest Honvéd),
  • Deutsch Tamás (MTK).

Magyar Péter ezen a ponton gratulált a Ferencvárosnak a csütörtöki, Celtic elleni Európa-liga-győzelemhez, mint mondta, ő is nagy Fradi-drukker, és ez nem a klubok vagy a sportélet elleni lépés, hanem a politikusok kiszorítása, akik hűbérbirtokként kezelték a magyar sportéletet.

Kérdésre válaszolva elmondta: amint benyújtják és az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, a döntés hatályba is lép.

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Több közismert sportvezető érintett lesz, többen azonban már távoztak azok közül, akiket érintene az a szabályozás, amelyet még el sem készítettek, be sem nyújtottak, de a kormányzati sajtótájékoztatón péntek délelőtt már bejelentett Magyar Péter miniszterelnök. A nagy fővárosi klubok közül viszont három is érintett. Pozíciók, szabályok, személyek – minden most ismert részlet alább.
 

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