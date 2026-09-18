December 24: nem gyűlt össze a szükséges aláírás, de a kormány léphet, ha akar

Az akciót a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) indította: a Nemzeti Választási Bizottság határozata április végén jelent meg a hivatalos lapban, így a szakszervezet május 15-én megkezdhette volna az aláírásgyűjtést. Ám nem tette, hanem kivárt, és csak július elején fogott bele az akcióba, vagyis a lehetséges 120 nap helyett csupán nagyjából 45 napon át kért támogató szignókat az érdeklődőktől – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A szakszervezet elnökének augusztus végi, a lapnak adott nyilatkozata már előre vetítette a dolog kifutását: Karsai Zoltán akkor arról beszélt a lapnak, hogy akár el is érhetik a népszavazás kötelező kiírásához szükséges kétszázezer aláírást, de az is megeshet, hogy a szám alatt maradnak. Az utóbbi vált valóra. A KASZ pénteken lapunkkal azt közölte, hogy csupán 23 ezer szignót gyűjtöttek össze.

Karsai Zoltán a Magyar Nemzetnek korábban kifejtette, hogy a tavaszi választás után igyekeztek felvenni a kapcsolatot az új kormánnyal, nem akartak ugyanis olyan kérdésben aláírást gyűjteni, amit a kabinet önmagától is felkarolna. Ugyanis Magyar Péter még a kampányban megígérte, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítják december 24-ét.