A Fidesz a Terror Háza előtt tart gyűlést október 23-án

„Tiltakozzunk közösen az újkommunista önkény ellen!” – fogalmazott közleményében az ellenzéki párt.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Erre válaszul jobboldali véleményformálók most vasárnapra tüntetést hirdettek, október 23-ára pedig Békemenetet a Terror Háza elé.

Tarr Zoltán csütörtökön közölte: jövő kedden ideiglenesen újra megnyit a Terror Háza, és egy hétig ingyenes lesz a kiállítás.

Bayer Zsolt, a fenti tüntetés egyik kezdeményezője erre közölte: „Azért is megyünk! Annyira berezeltek, hogy a tüntetésünk puszta hírére újra kinyitják a Terror Házát! Helyes. Rettegjenek. De ettől még vasárnap 15 órakor ott leszünk! Ugyanis a kiváltó okok nem szűntek meg, és ezen kívül is van ezer okunk, hogy tüntessünk ellenük. Tehát annak ellenére, hogy összecsinálták magukat, vasárnap, 20-án, 15 órakor várunk mindenkit a Terror Háza elé! Álljunk ki magunkért, a hazánkért, és álljunk ki azokért, akik majdnem negyed évszázada megálmodták és létrehozták ezt a múzeumot. Várunk mindenkit vasárnap is és október 23-án is.”