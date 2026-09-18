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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Tanács Zoltán, Hankó Zoltán, Rusvai Miklós, Navracsics Tibor, Koji László, Rókusfalvy Pál és Kovács Levente.

Szombat

11.00 Rusvai Miklós víruskutató

14.00 Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke

16.00 Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke

18.00 Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter

23.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke

Vasárnap

05.00 Fejes Dániel háromszoros világbajnok kenus

8.00 Navracsics Tibor fideszes politikus, volt miniszter

13.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

14.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező

16.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza

18.00 Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor

23.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója

Hétfő

3.00 Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázó

5.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
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2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
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