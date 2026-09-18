Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Rusvai Miklós víruskutató
14.00 Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
16.00 Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
18.00 Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
23.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Vasárnap
05.00 Fejes Dániel háromszoros világbajnok kenus
8.00 Navracsics Tibor fideszes politikus, volt miniszter
13.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
14.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező
16.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
18.00 Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
23.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Hétfő
3.00 Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázó
5.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője