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Az életműdíjjal kitüntetett Cserhalmi György Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész, a Nemzet Színésze a Magyar Filmkritikus Díjak ünnepélyes átadásán a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) fővárosi székházában 2020. január 31-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Cserhalmi György: Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a mandátumát

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A nemrég a Magyar Érdemrend nagykeresztjével kitüntetett Cserhalmi György szerint Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a mandátumát a Nemzeti Színház élén 2028-ig.

„Ugyanazokkal a feltételekkel töltse ki mandátumát Vidnyánszky Attila, mint a többi színházvezető. Aztán majd eldöntjük, szükség van-e továbbra is erre az intézményre. Azért mertem mondani, hogy döntjük, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni” – nyilatkozta a Magyar Hangnak Cserhalmi György, amiről a 24.hu írt.

Nagy Ervinnek, a Tisza kultúráért felelős államtitkárának címezve Cserhalmi György azt írta néhány hete, hogy „ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták. Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába”, utalva többek közt az SZFE-t fenntartó kuratóriumban történt változásokra”.

Nagy Ervin erre úgy reagált: „A kulturális kormányzat eltökélt abban, hogy szakítson az »eddig ti voltatok, most mi jövünk« logikájával. Az elmúlt években ugyanis egy dolog közös volt a kulturális élet szinte minden területén: az »előszobázás«. Ebben szocializálódott a szakma. Egy-egy SMS, egy-egy szívesség vagy egy-egy jó kapcsolat sokszor meghatározta, hogy ki milyen pozícióhoz, támogatáshoz vagy szerephez jutott.

A Magyar Hangnak most azt mondta erre Cserhalmi György:

„Nagy Ervin tőlem nem kért együttműködést. Nem véletlenül tettem oda azt a szót: nem üzenet volt, jeleztem is, hogy nem kérek választ. De úgy gondolom, azt a levelet nem ő írta, valakivel megíratták. Ha mégis ő fogalmazta meg, az nem vet rá jó fényt. És amit abban látok, az nem válasz a felvetésemre. A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni a mondanivalóját. De lehet, hogy ez az én hibám.”

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Kezdőlap    Kultúra    Cserhalmi György: Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a mandátumát

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