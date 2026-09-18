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Nyitókép: Pixabay

Súlyos probléma derült ki egy potencianövelő hatóanyagáról, akár vakságot is okozhat

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Egy új kutatás a tadalafil hatóanyagról (amit potencianövelő gyógyszerekben is használnak) bizonyította, hogy ugyan igen ritkán, de összefüggésbe hozható a glaukóma, azaz a zöldhályog fokozott kockázatával.

A tadalafil ellazítja a simaizmokat, fokozza a véráramlást, így, ha szükség van rá, hozzájárulhat a férfiasság megnyilvánulásához – számolt be róla a hvg.hu.

A legismertebb, ezt a hatóanyagot tartalmazó potencianövelő gyógyszer a Cilais, de mivel már a szabadalma lejárt, többen is gyártanak ilyen készítményt, és jó pár gyógyszeren már simán csak a Tadalafil név szerepel.

Tadalafilt azonban nem csupán férfiassági gondokra írnak fel az orvosok, hanem prosztata problémák kezelésénél is használják, ilyenkor hosszú távon, kis dózissal. Tajvani kutatók több mint 36 ezer olyan páciens orvosi feljegyzéseit tekintették át, akik húgyúti tünetek miatt már hosszabb távon szedtek tadalafil hatóanyagú gyógyszert.

Azt találták, hogy az orvosságot nem szedő férfiakhoz képest észrevehetően nagyobb valószínűséggel alakult ki náluk glaukóma egy 5 éves időszak alatt. A glaukóma, ismertebb nevén a zöldhályog a látóideg fokozatos pusztulásával járó szembetegség, amely kezeletlen esetben akár vaksághoz is vezethet.

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Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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