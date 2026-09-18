Súlyos probléma derült ki egy potencianövelő hatóanyagáról, akár vakságot is okozhat

A tadalafil ellazítja a simaizmokat, fokozza a véráramlást, így, ha szükség van rá, hozzájárulhat a férfiasság megnyilvánulásához – számolt be róla a hvg.hu.

A legismertebb, ezt a hatóanyagot tartalmazó potencianövelő gyógyszer a Cilais, de mivel már a szabadalma lejárt, többen is gyártanak ilyen készítményt, és jó pár gyógyszeren már simán csak a Tadalafil név szerepel.

Tadalafilt azonban nem csupán férfiassági gondokra írnak fel az orvosok, hanem prosztata problémák kezelésénél is használják, ilyenkor hosszú távon, kis dózissal. Tajvani kutatók több mint 36 ezer olyan páciens orvosi feljegyzéseit tekintették át, akik húgyúti tünetek miatt már hosszabb távon szedtek tadalafil hatóanyagú gyógyszert.

Azt találták, hogy az orvosságot nem szedő férfiakhoz képest észrevehetően nagyobb valószínűséggel alakult ki náluk glaukóma egy 5 éves időszak alatt. A glaukóma, ismertebb nevén a zöldhályog a látóideg fokozatos pusztulásával járó szembetegség, amely kezeletlen esetben akár vaksághoz is vezethet.