ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.74
usd:
313.09
bux:
149666.31
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

Infostart / MTI

A miniszterelnök a felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról beszélt a frakcióknak adott válaszában pénteken napirend előtt az Országgyűlésben.

Magyar Péter közölte: a kormány arról döntött a legutóbbi ülésén, hogy azt az összeget, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnése után megmaradt a költségvetésben, átteszik a felálló NVVH-hoz. (A korábbi hivatal 6 milliárd forintos keretéből 2,3 milliárd forint maradt, ezt az összeget az új vagyonvisszaszerzési hivatal kapja meg. A keret többi részét a korábbi intézmény már felhasználta.)

Az NVVH lehetséges helyszínéről megjegyezte: miután a kúriai bírók kiköltöznek, a Markó utcában „jelképesen felszabadul egy hely a Legfőbb Ügyészség mellett”, és oda akár be is költözhetnek az NVVH munkatársai.

Úgy vélte, az ellenzéknek bizonyára szokatlan, hogy az NVVH esetében van egy demokratikus kiválasztási folyamat, amelyben mindenki részt vehet.

Kifejtette: ezt a hivatalt nem egy elnök fogja vezetni, hanem az elnök és a négy elnökhelyettes, akik között három ügyész lesz és egy pénzügyőr. Nem ők fognak vádat emelni, nyomozni, hanem döntéseket hoznak közösen, testületként – fejtette ki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

országgyűlés

magyar péter

nvvh

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem az a legérdekesebb az MBH gyorsjelentésében, hogy veszteséges lett a bank

Nem az a legérdekesebb az MBH gyorsjelentésében, hogy veszteséges lett a bank

Paradox módon a Fidesz-kormány számlájára írható, hogy az első negyedév után a második negyedévben is veszteséges lett az MBH Bank: előbb az extraprofitadó novemberi megemelése, majd a kamatstop határozatlan idejű áprilisi meghosszabbítása miatt maradt el a társaság számviteli nyeresége. Ezek ismert és nagyjából előre látható fejlemények voltak, nem ezzel szeretnénk tehát most foglalkozni, hanem azzal, mi történt a választások óta a bank ügyfélállományaival és az egyszeri tételektől megtisztított teljesítménymutatóival. E két utóbbi most jóval érdekesebb, és enyhe kifejezés, hogy a bank menedzsmentje részéről külön odafigyelést igényelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak

Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak

Egy kattintás, és már meg is vettük? De ki védi a magyar vásárlókat az online trükköktől? Az uniós döntéshozók léptek, hogy megóvják a magyar vásárlókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 500 killed by flash floods

Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 500 killed by flash floods

Flash flooding on Wednesday has killed at least 547 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 13:13
Tragédia Devecsernél: kukással ütközött egy motoros
2026. augusztus 28. 12:40
Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét
×
×