Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

Magyar Péter közölte: a kormány arról döntött a legutóbbi ülésén, hogy azt az összeget, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnése után megmaradt a költségvetésben, átteszik a felálló NVVH-hoz. (A korábbi hivatal 6 milliárd forintos keretéből 2,3 milliárd forint maradt, ezt az összeget az új vagyonvisszaszerzési hivatal kapja meg. A keret többi részét a korábbi intézmény már felhasználta.)

Az NVVH lehetséges helyszínéről megjegyezte: miután a kúriai bírók kiköltöznek, a Markó utcában „jelképesen felszabadul egy hely a Legfőbb Ügyészség mellett”, és oda akár be is költözhetnek az NVVH munkatársai.

Úgy vélte, az ellenzéknek bizonyára szokatlan, hogy az NVVH esetében van egy demokratikus kiválasztási folyamat, amelyben mindenki részt vehet.

Kifejtette: ezt a hivatalt nem egy elnök fogja vezetni, hanem az elnök és a négy elnökhelyettes, akik között három ügyész lesz és egy pénzügyőr. Nem ők fognak vádat emelni, nyomozni, hanem döntéseket hoznak közösen, testületként – fejtette ki.