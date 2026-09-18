Egykori bokszolót vertek halálra Budapesten

A férfit a környéken sokan ismerték és a nyakán lévő száj alakú tetoválása miatt „Csókos Nyakúnak” nevezték. Bár valódi nevét nem tudták, az ismerőse elárulta a Blikknek, hogy az áldozat egykor tehetséges bokszoló volt, ám élete később rossz irányt vett, és hajléktalanná vált.

Megélhetését alkalmi munkákból és flakongyűjtésből biztosította, és nem volt jellemző rá, hogy kéregetett volna. Az ismerős békés emberként emlékezett rá, ugyanakkor megjegyezte, hogy az utóbbi időben olcsó dizájner drogokat is fogyasztott, ami talán hozzájárulhatott a tragikus eseményekhez.