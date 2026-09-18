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Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói elnöki palotában folytatott megbeszélései utáni sajtóértekezleten 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Biztonságpolitika: Lengyelország egyre aktívabb, amerikai katonák is jönnek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Jelentős előrelépés történt egy állandó amerikai katonai bázis lengyelországi létrehozásának ügyében – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök. A lengyel biztonságpolitikai aktivitás egyébként is fokozódik, miután az elmúlt napokban több, Oroszországhoz köthető légi incidens történt a lengyel–ukrán határ közelében.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta: a tervezett amerikai bázis ügyében elért előrelépés Karol Nawrocki lengyel elnök „bátor” erőfeszítéseinek köszönhető. Az amerikai elnök szerint, ha a megállapodás megvalósul, a bázis helyszínét hamarosan bejelentik, és ez történelmi lépés lehet az amerikai–lengyel szövetségben.

Lengyelország az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta következetesen nagyobb NATO-jelenlétet szorgalmaz a szövetség keleti szárnyán. Az országban jelenleg is állomásoznak amerikai katonák, de rotációs rendszerben. A varsói kormány egy állandó amerikai katonai jelenlét kialakítását is szeretné elérni.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a jövő héten Washingtonba utazik, ahol Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel a fegyveripari szerződések teljesítéséről, valamint az állandó amerikai bázis lehetőségéről is tárgyal. A kérdést Karol Nawrocki már idei washingtoni látogatása során is felvetette Donald Trumpnak.

A lengyel vezetés közben diplomáciai és katonai téren is fokozza aktivitását. Donald Tusk miniszterelnök csütörtökön Ukrajnába utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az őszi fronthelyzetről és az Ukrajnában várható téli humanitárius válságról tárgyal. Nawrocki pedig szeptember 20. és 23. között New Yorkban vesz részt az ENSZ Közgyűlésén, és további nemzetközi találkozókat is tervez.

Varsó emellett a lengyel légtér védelmét is nemzetközivé kívánja tenni. A lengyel sajtó szerint olyan országok közötti együttműködés létrehozását fontolgatják, amelyek részt vennének a lengyel légtér védelmében. Ez a jelenlegi, a balti államok légterét biztosító Baltic Air Policing missziónál is szélesebb együttműködés lehetne.

A háttérben az elmúlt napok légi incidensei állnak. Csütörtökön drón csapódott be Ukrajnában, mintegy négy kilométerre a lengyel–ukrán határtól. A támadás miatt lengyel vadászgépek emelkedtek a levegőbe, több környékbeli repülőtéren pedig felfüggesztették a légiforgalmat. Donald Tusk szerint a támadás célpontja valószínűleg egy benzinkút volt a Dorohusk és az ukrajnai Jahodyn közötti határátkelő közelében. A lengyel kormányfő rendkívül nagy erejű robbanásról számolt be.

A lengyel vezetés a határátkelőhelyek védelmét is megerősítené, egyebek közt repeszvédő fedezékek kialakításával.

Emellett Varsó állítólag azt a lehetőséget sem zárja ki, hogy F–16-os vadászgépekhez használható manőverezőrakétákat adjon Ukrajnának olyan oroszországi célpontok ellen, ahol a Geraň típusú, sugárhajtású drónokat gyártják.

Lengyelországban ugyanakkor frusztrációt okoz, hogy a közelmúltbeli drón- és manőverezőrakéta-incidensek után sem aktiválták a NATO-szerződés 4. cikkelyét. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a szövetségesek közötti konzultációt abban az esetben, ha valamelyik tagállam úgy ítéli meg, hogy területi integritása vagy biztonsága veszélybe került.

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