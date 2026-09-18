A Fidesz "nem fogja engedni", hogy rejtve maradjon, kik dolgoznak a NVVH-ban

"Nem fogjuk megengedni, hogy akik ebben az új ÁVH-ban kápóként dolgoznak, rejtve maradjanak a nyilvánosság elől. Nem titkolhatják el a kilétüket. Amit csinálnak, nem maradhat titokban, akik nekik dolgoznak, nem maradhatnak a sötétben" - olvasható a dokumentumban.

"Az új ÁVH" illegitim és a jogállam követelményeit nyíltan áthágó önkényuralmi intézmény - tették hozzá.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a szeptember 13-án a HírTv-n sugárzott Bayer show című műsorban a NVVH-ra utalva azt mondta: az egy "ÁVH típusú intézmény", létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották. Ők politikusok, és "ezért az önkényuralmi eszközért, ami az ÁVH", a felelősséget ők viselik politikai értelemben. De őket nem lehet se pénzügyi, se büntetőjogi felelősségre vonni - jelezte.

Aki "ebben az ÁVH-ban" munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot - jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, ezért nyomon fogják követni az ott dolgozókat, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzák: "kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott", milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője.

Magyar Péter miniszterelnök a volt kormányfő kijelentésére reagálva azt írta a Facebookon, hogy Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. "Üzenem a maffiának: Nem hátrálunk!" - fogalmazott.

Ezt követően az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra reagálva kijelentette: álljunk ki a nyomozók, az ügyészek, a rendőrök és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai mellett, és védjük meg őket, ha kell, akár Orbán Viktortól is!

Magyar Péter példátlannak nevezte Orbán Viktor szavait, szerinte ezzel a Fidesz elnöke ügyészeket, rendőröket, pénzügyőröket, nyomozókat fenyegetett felelősségre vonással. Jelezte: ez a Büntető törvénykönyv szerint hivatalos személy elleni erőszak, ami egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. "Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek jelenleg nincs mentelmi joga" - jegyezte meg.

A miniszterelnök a tiszás képviselőkhöz fordulva azt mondta: tudták előre, hogy "a bukott maffia mindenre képes lesz, fenyeget és gyalázkodik".

"Én azt kérem mindenkitől, hogy együtt fejezzük ki a szolidaritásunkat és álljunk ki a magyar nyomozók, a magyar ügyészek, a magyar rendőrök és a magyar NAV-osok ellen és védjük meg őket, ha kell, akár Orbán Viktortól is" - mondta.

Unger Anna, az NVVH elnöke a HVG Címlapsztori rendezvényén, amelyről péntek délután tettek közzé videót a hvg.hu-n azt mondta, hogy a jogállam fogja megvédeni az intézményt.

A leendő százötven munkatársának pedig garantálni fogja a törvényes munkavégzéshez szükséges feltételeket, és azt, hogy ne legyen külső fenyegetettség - hangsúlyozta, hozzátéve: ezzel együtt az NVVH akkor tud stabilan és jól dolgozni, ha az öt vezető kilétén kívül az ott dolgozók névjegyzéke nem nyilvános.

Szeptember 15-én Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója, volt országgyűlési képviselő feljelentést tett Orbán Viktor ellen hivatalos személy elleni erőszak előkészületének gyanúja miatt. Másnap Facebook-oldalán közölte: feljelentése "szintet lépett", a Központi Nyomozó Főügyészséghez került.