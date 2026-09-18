ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.28
usd:
317.3
bux:
152753.74
2026. szeptember 18. péntek Diána
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz "nem fogja engedni", hogy rejtve maradjon, kik dolgoznak a NVVH-ban

Infostart / MTI

Nem fogja engedni a Fidesz, hogy rejtve maradjon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) tevékenységében részt vevő személyek kiléte - ígérte az ellenzéki párt elnöksége az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

"Nem fogjuk megengedni, hogy akik ebben az új ÁVH-ban kápóként dolgoznak, rejtve maradjanak a nyilvánosság elől. Nem titkolhatják el a kilétüket. Amit csinálnak, nem maradhat titokban, akik nekik dolgoznak, nem maradhatnak a sötétben" - olvasható a dokumentumban.

"Az új ÁVH" illegitim és a jogállam követelményeit nyíltan áthágó önkényuralmi intézmény - tették hozzá.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a szeptember 13-án a HírTv-n sugárzott Bayer show című műsorban a NVVH-ra utalva azt mondta: az egy "ÁVH típusú intézmény", létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották. Ők politikusok, és "ezért az önkényuralmi eszközért, ami az ÁVH", a felelősséget ők viselik politikai értelemben. De őket nem lehet se pénzügyi, se büntetőjogi felelősségre vonni - jelezte.

Aki "ebben az ÁVH-ban" munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot - jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, ezért nyomon fogják követni az ott dolgozókat, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzák: "kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott", milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője.

Magyar Péter miniszterelnök a volt kormányfő kijelentésére reagálva azt írta a Facebookon, hogy Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. "Üzenem a maffiának: Nem hátrálunk!" - fogalmazott.

Ezt követően az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra reagálva kijelentette: álljunk ki a nyomozók, az ügyészek, a rendőrök és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai mellett, és védjük meg őket, ha kell, akár Orbán Viktortól is!

Magyar Péter példátlannak nevezte Orbán Viktor szavait, szerinte ezzel a Fidesz elnöke ügyészeket, rendőröket, pénzügyőröket, nyomozókat fenyegetett felelősségre vonással. Jelezte: ez a Büntető törvénykönyv szerint hivatalos személy elleni erőszak, ami egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. "Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek jelenleg nincs mentelmi joga" - jegyezte meg.

A miniszterelnök a tiszás képviselőkhöz fordulva azt mondta: tudták előre, hogy "a bukott maffia mindenre képes lesz, fenyeget és gyalázkodik".

"Én azt kérem mindenkitől, hogy együtt fejezzük ki a szolidaritásunkat és álljunk ki a magyar nyomozók, a magyar ügyészek, a magyar rendőrök és a magyar NAV-osok ellen és védjük meg őket, ha kell, akár Orbán Viktortól is" - mondta.

Unger Anna, az NVVH elnöke a HVG Címlapsztori rendezvényén, amelyről péntek délután tettek közzé videót a hvg.hu-n azt mondta, hogy a jogállam fogja megvédeni az intézményt.

A leendő százötven munkatársának pedig garantálni fogja a törvényes munkavégzéshez szükséges feltételeket, és azt, hogy ne legyen külső fenyegetettség - hangsúlyozta, hozzátéve: ezzel együtt az NVVH akkor tud stabilan és jól dolgozni, ha az öt vezető kilétén kívül az ott dolgozók névjegyzéke nem nyilvános.

Szeptember 15-én Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója, volt országgyűlési képviselő feljelentést tett Orbán Viktor ellen hivatalos személy elleni erőszak előkészületének gyanúja miatt. Másnap Facebook-oldalán közölte: feljelentése "szintet lépett", a Központi Nyomozó Főügyészséghez került.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz "nem fogja engedni", hogy rejtve maradjon, kik dolgoznak a NVVH-ban

fidesz

nyilvánosság

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, a szociális szféra dolgozói kértek azonnali béremelést – videó

Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, a szociális szféra dolgozói kértek azonnali béremelést – videó

Azonnali, 25 százalékos béremelésért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A kormány tisztában van az ágazat helyzetével, és tudja, még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi megoldást a szektorban – mondta Magyar Péter.
 

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – a részletek

Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére

Négy nagy, kiemelt üggyel kezdi majd a munkát a vagyonvisszaszerzési hivatal

„Megadom a számlaszámot” – Magyar Péter ultimátumot adott Mészáros Lőrincnek

Fidesz: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a gyorsforgalmi úthálózat jövőjét

Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg. Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Októberig még szinte fillérekért juthatunk le a horvát tengerpartra így: nagyon népszerű a magyarok körében

Októberig még szinte fillérekért juthatunk le a horvát tengerpartra így: nagyon népszerű a magyarok körében

Az Adria InterCity október első hétvégéjéig továbbra is közlekedik Budapest és Split között.

BBC
Business Sport Travel Science
'I'm telling the truth': Earl Spencer defends Diana book claims about Charles in BBC interview

'I'm telling the truth': Earl Spencer defends Diana book claims about Charles in BBC interview

Princess Diana's brother tells the BBC's Laura Kuenssberg that "we'll forget her soon enough" were "exactly" the words used by the then-Prince of Wales.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 18. 20:27
Új miniszteri biztost nevezett ki Vitézy Dávid
2026. szeptember 18. 20:12
Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a koncessziós szerződés megszüntetéséről
×
×