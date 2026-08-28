NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A korábbi országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán pénteken azt írta: annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a végül nyilvánosságra hozott négy jelöltet.

Ha megtagadnák, perelni is fogok érte – emelte ki Hadházy Ákos.

Nyugtalanító információkat kaptam ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg – indokolta az adatigénylést.

Ezek kétségessé teszik számára a pályázati eljárás menetét, ezért tartja szükségesnek annak tisztázását, hogy milyen szempontok alapján rangsorolták a jelentkezőket, és választották ki a négy jelöltet – emelte ki.

Azt írta, olyan információkat is kapott, amelyek szerint a győztes személyéről a miniszterelnök és a Miniszterelnökséget vezető miniszter „közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött”.

Hadházy Ákos a bejegyzésében hangsúlyozta: állításainak ellenőrzéséhez alapvető fontosságúnak tartja a pályázatok értékelésénél alkalmazott pontrendszer nyilvánosságra hozatalát.

Magyar Péter a Facebookon reagált az Unger Anna Rózát érintő kritikákra

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésekben reagált az Országgyűlés által a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére megválasztott Unger Anna Rózát érintő kritikákra pénteken.

Magyar Péter úgy fogalmazott, egy működő és emberséges országban egy vezető munkáját a tettei minősítik, nem a megmondóemberek véleménye. Egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazóshow és nem szimpátiaszavazás - jegyezte meg.