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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Infostart / MTI

A Fidesz-frakció "Tisza ÁVH”-nak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) és „politikai komisszárnak” a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében.

A Fidesz-frakció – miután pénteken az Országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnökhelyettesét – az MTI-nek küldött közleményében „Tisza ÁVH”-nak nevezte az NVVH-t, hangsúlyozva, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgóhálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tökretesz embereket.

A képviselőcsoport szerint „minden jel arra utal”, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani Tisza Párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján.

A hivatal elnökének megválasztott Unger Annát a Fidesz-frakció közleménye „politikai komisszárnak” nevezte, akinek semmilyen gyakorlati, vagy vezetési tapasztalata nincs, és jogi végzettséggel sem rendelkezik. A Fidesz szerint a kiválasztás legfőbb szempontja „a tiszás pártlojalitás” volt.

„A Tisza által irányított ÁVH olyan jogkörökkel fog rendelkezni, ami összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, súlyosan sérti a tisztességes eljárás elvét és jogorvoslathoz, a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogot, az egyenlő bánásmódot, valamint a magánszféra védelmét” – írták.

Úgy értékeltek: a hivatal bárki ellen vizsgálatot indíthat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet elláthat, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és besúgóhálózatot építhet ki. Ezenkívül a Tisza felruházta azzal a joggal is, hogy bárkinek a magánvállalkozását saját felügyelete alá vonhassa, aki valaha dolgozott egy iskolának, kórháznak, önkormányzatnak vagy bármilyen állami szervezetnek.

Pénteken megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének az Országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, hét nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott.

A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott.

Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből.

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