Óriási magyar siker: Roska Botond neurobiológus kapta a világ egyik legfontosabb látástudományi díját

Az egymillió euróval járó nemzetközi elismeréssel több mint két évtizedes, a vakság megelőzését és egyes formáinak kezelését alapvetően új irányokba terelő kutatómunkájukat ismerték el – számolt be róla a hun-ren.hu.

Az António Champalimaud Vision Awardot a portugál Champalimaud Foundation alapította 2006-ban. A díj a látáskutatás, a szemészet és a vakság elleni küzdelem kiemelkedő eredményeit ismeri el, és egymillió eurós összegével a világ legnagyobb díja ezen a tudományterületen.

A kezdeményezés a WHO és az International Agency for the Prevention of Blindness részvételével indított Vision 2020 – The Right to Sight programhoz kapcsolódva jött létre. Páros években a látás megértését, megőrzését vagy helyreállítását szolgáló tudományos áttöréseket, páratlan években pedig elsősorban a vakság megelőzésében jelentős gyakorlati eredményeket elérő szervezeteket díjazza. A díjazottakról elismert kutatókból és szakemberekből álló nemzetközi zsűri dönt, a tudományos teljesítmény mellett annak mérhető hatását és hosszú távú jelentőségét is értékelve.

A Champalimaud Foundation indoklása szerint Roska Botond és José-Alain Sahel a látás helyreállítását célzó technológiák legjelentősebb kutatói közé tartozik. Több mint húsz éve tartó munkájuk annak példája, hogyan lehet az alapkutatási felfedezéseket egészen a betegek kezeléséig eljuttatni.