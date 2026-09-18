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Nyitókép: Getty Images/boonchai wedmakawand

Indul a járványszezon, mégpedig egy rettegett, régi ismerőssel – Rusvai Miklós intelmei

Infostart / InfoRádió

Vélhetően a koronavírussal kezdődik Magyarországon az idei járványszezon – vélekedett az InfoRádióban Rusvai Miklós. A virológus fontosabbnak tartja az influenza elleni védekezést, mint a koronavírussal szembenit, ráadásul tavaly nagy probléma volt, hogy a Covid-védőoltás nem érkezett meg időben, az influenza esetében pedig jött egy új törzs, a vakcina viszont az ellen nem volt hatásos.

Nyakunkon az igazi ősz, akár szó szerint is, hiszen várhatóan kezdődik a felső légúti megbetegedések szezonja. Az InfoRádió Rusvai Miklós virológust, egyetemi tanárt kérdezte arról, hogy milyen fertőzésekkel indulhat az idei járványszezon?

Az elmúlt évek tapasztalata szerint általában a koronavírus indítja az őszi légzőszervi járványszezont a kutató szerint.

Mint mondta: ez most is valószínűnek tűnik, mert a koronavírus örökítőanyaga, a budapesti régióban mért szennyvízekben már kissé megemelkedett, Budapest területén az előző héten még csak az egyik szennyvízgyűjtőben, most már mind a háromban megjelent magasabb szinten.

„Nagy valószínűséggel ez majd ráterjed az agglomerációra, és utána a vidéki nagyvárosokban jelenik majd meg magasabb szinten, ez úgy szokott lenni, hogy mindig a legsűrűbb népességű területeken jelentkezik először a koronavírus. Az influenza és az óriássejtes vírus örökítőanyaga még változatlanul alacsony szinten van” – jelezte Rusvai Miklós.

Öt évvel a világjárvány után is még sokaknak összeugrik a gyomra, ha meghallja azt a szót, hogy Covid. De mennyiben változott ez a kórokozó az elmúlt időszakban?

„A vírus is változott és mi is változtunk, tehát

nincs már Magyarországon olyan ember, aki át ne esett volna a koronavírus-fertőzésen vagy ne oltatta volna magát, vagy mind a kettő, tehát részben immunisak vagyunk.

Ha éppen aktuálisan nincs is ellenanyag a szervezetünkben, az immunrendszer nem felejt, és akkor nagyon gyorsan elkezdi termelni, amennyiben fertőzés ér bennünket. A vírus pedig úgy változott, hogy a megbetegítő képessége jelentősen csökkent, a fertőző képessége viszont nőtt, tehát nagyon könnyű elkapni, sokan megkapják a fertőzést, de nem betegszenek meg súlyosan. Tulajdonképpen

lassan egy egyszerű náthává szelídül a koronavírus fertőzés”

– jelentette ki.

A virológus szerint azok a leginkább fogékonyak egy-egy ilyen fertőzésre, akik legkevesebbszer találkozhattak eddigi életük során még a vírussal, tehát az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek azok, akik a fertőzötteknek a 35-40 százalékát kiteszik egy-egy járvány idején, illetve őket követi a szülők generációja, tehát a 20 és 40 közötti korosztály felülreprezentált még.

A 40 év alattiak a 70-75 százaléka a betegeknek egy-egy járványban. Most ez még nem indult be igazán, de októberben nagy valószínűséggel, már emelkedett betegszámmal kell számolni.

A koronavírus ellen érdemes beoltatniuk magukat az időseknek, sokszervi betegeknek, akik daganatterápiában részesülnek, tehát bárkinek, akinek az immunrendszere nem működik jól.

A probléma Rusvai Miklós szerint az, hogy az előző két évben a vakcina akkor jelent meg a hazai egészségügyben, mikor a járvány tulajdonképpen már lezajlott, tehát tavaly is november végén érkezett be a Moderna vakcina, miközben a koronavírus járványcsúcs pedig október végén, november első felében volt. Tehát gyakorlatilag, ha valaki oltatta magát november végén, az december közepére volt igazán immunis, amikor pedig már az influenzajárvány kezdődött, tehát nem az ellen oltották, ami ellen védekeznie kellett volna.

Magyarországon nem elérhető a kombinált oltás, tehát ami a koronavírus elleni anyagokat vagy legyengített kórokozót tartalmazza, illetve az influenza ellen is hatásos. A világban létezik már ilyen, de nálunk ezek nem kerültek forgalomba, ezért külön kell oltatnia magát annak, aki az influenza ellen is védekezni akar.

A virológus az influenza elleni védekezést fontosabbnak tartja, mint a Covid elleni védőoltást, de

még az influenza elleni oltóanyag sem érkezett meg a háziorvosokhoz, illetve a gyógyszertárakba.

Rusvai Miklós arról is beszélt, tavaly jelent meg egy új influenza-törzs, ez volt az oka annak, hogy aki tavaly oltatta magát, azt sajnos nem védte meg jól a tavalyi vakcina az influenza ellen, mert már a vakcina előállítása, kidolgozása után jelent meg az a törzs, ami nálunk is a megbetegedések zömét okozta.

Most ilyen nincs a látóterünkben – fogalmazott a virológus.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Indul a járványszezon, mégpedig egy rettegett, régi ismerőssel – Rusvai Miklós intelmei

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Indul a járványszezon egy rettegett, régi ismerőssel – Rusvai Miklós intelmei

Indul a járványszezon egy rettegett, régi ismerőssel – Rusvai Miklós intelmei
Vélhetően a koronavírussal kezdődik az idei járványszezon – vélekedett az InfoRádióban Rusvai Miklós. A virológus fontosabbnak tartja az influenza elleni védekezést, mint a koronavírussal szembenit, mivel a Covid már legyengült, gyakorlatilag „egy sima náthává”, miközben szinte mindenki immunrendszere már találkozott vele.
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