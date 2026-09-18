Fidesz-elnökség: súlyos hiba volt kivezetni az üzemanyagok védett árának rendszerét

Az ellenzéki párt által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben azt írták: a Fidesz elnöksége áttekintette a Magyarországon kialakult üzemanyagár-válságot.

"Nyilvánvaló, hogy a kormány súlyos hibát követett el, amikor idő előtt indokolatlan gyorsasággal kivezette a védett ár rendszerét. A kormány 5000 forintos javaslata még viccnek is rossz" - fogalmaztak.

Hozzátették: azonnali intézkedésre van szükség, amellyel megvédhetjük a fuvarozókat, a gazdálkodókat és a személyautó-használókat. Ennek leggyorsabb és legegyszerűbb módja a védett ár rendszerének visszavezetése, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll.

"Nem lehet szempont, hogy a védett ár rendszerét még a nemzeti kormány vezette be. Durcáskodás helyett felelős kormányzásra van szükség" - áll a közleményben.