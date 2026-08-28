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Magyar Péter miniszterelnök az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseirõl szóló sajtótájékoztatón az MVM Paksi Atomerõmûben 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter kemény üzenetet küldött

Infostart / MTI

Magyar Péter szerint a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját.

Magyarország megtisztulása és az ellopott közvagyon visszaszerzése ellenfelének nevezte a miniszterelnök pénteken azt, aki akadályozza vagy hitelteleníti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkáját.

Magyar Péter a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában úgy fogalmazott, lehet és kell a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, az eredményeit számon kérni, de aki politikai érdekből gyengíti, hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol.

A Tisza Párt közösségéhez fordulva azt mondta, hogy rendkívül igazságtalan és méltánytalan megkérdőjelezni a képviselők vagy akár a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét és munkáját az NVVH rekordidő alatt történő felállítását követően.

Aki valóban a rendszerváltás mellett tette le a voksát, aki valóban szeretne eredményesen működő vagyonvisszaszerzési hivatalt, az a vezetést a jövőbeni tettei és eredményei alapján ítéli meg – tette hozzá a kormányfő.

Magyar Péter kiemelte, hogy a kiválasztási folyamat szakmai és transzparens volt. Ezt az egyik jelölt, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is megerősítette nemrég folytatott telefonbeszélgetésük során – számolt be róla a miniszterelnök.

Magyar Péter gratulált a megválasztott Ungár Anna elnöknek és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettesnek, akit az ország egyik legfelkészültebb ügyészének nevezett, és akinek feladata a „valaha látott legnagyobb magyar gazdasági bűncselekmények felderítése és a felelősök megnevezése” lesz.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy szeretnék meggyorsítani a büntetőeljárásokat, mivel „senkinek nem elfogadható az, hogy (...) 5-10 évig is eltarthatnak a büntetőeljárások”. Ezért a kormány minden, a büntetőeljárások gyorsítását lehetővé tevő jogszabálymódosítást az Országgyűlés elé fog terjeszteni, amely érdemben lerövidíti a nyomozás, a vádemelés és a bírósági eljárások időtartamát – hangsúlyozta Magyar Péter.

A Fidesz azon kijelentését, amelyben az NVVH-t az ÁVH-hoz hasonlította, alantasnak, az AVH áldozatainak emléke és 1956 örökségének szégyenletes sárba tiprásának nevezte a kormányfő. Ugyanakkor megjegyezte, nem meglepő, hogy az ellenzéki párt alantas eszközökkel és módszerekkel támadja a hivatalt és annak új vezetését, mivel „az elmúlt 16 évben kifosztották ezt a csodálatos országot”, így nekik van félnivalójuk és veszítenivalójuk.

Magyar Péter az állampolgároktól azt kérte, hogy ne üljenek fel a sokszor személyeskedő, bántó provokációknak, hanem álljanak azok mögé, akik ezt a munkát vállalták, adjanak nekik bizalmat, és védjék meg őket a minden ténybeli alapot nélkülöző támadásoktól.

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Magyar Péter kemény üzenetet küldött

Magyar Péter kemény üzenetet küldött

Magyar Péter szerint a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját.
 

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