Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

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A miniszterelnök sajótájékoztatón, az Országházban – az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva – azt mondta: azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a „korrupcióellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal” munkáját.

Kiemelte: pénteki ülésén az Országgyűlés nem szavazhatott másról, csak egy jelöltről, Unger Annáról. Ha az Országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az NVVH elnökének, „akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről az NVVH működése, a vagyonvisszaszerzés és a vagyonvédelem” – fogalmazott Magyar Péter.