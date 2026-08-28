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Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Országházban 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Infostart / MTI

Magyar Péter "aljas hazugságnak” nevezte pénteken, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.

(Cikkünk frissül.)

A miniszterelnök sajótájékoztatón, az Országházban – az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva – azt mondta: azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a „korrupcióellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal” munkáját.

Kiemelte: pénteki ülésén az Országgyűlés nem szavazhatott másról, csak egy jelöltről, Unger Annáról. Ha az Országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az NVVH elnökének, „akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről az NVVH működése, a vagyonvisszaszerzés és a vagyonvédelem” – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

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Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz
Magyar Péter „aljas hazugságnak” nevezte pénteken, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.
 

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