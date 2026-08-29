Vagyonvisszaszerzési hivatal: meglepő felmérés az új elnökről

A felmérés szerint a lakosság 12 százaléka pontosan, 58 százalék nagyjából ismeri az NVVH feladat- és jogköreit, a népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5 százalékuk pedig még azt sem. A Tisza-szavazók 84 százaléka tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63 százalék, a Mi Hazánkra szavazók körében 61 százalék, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55 százalék.

A kutatás adatai azt mutatják, hogy a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9 százalék ismerte korábban,

57 százalék a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, 34 százalék pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla.

Az Europion szerint a lakosság többsége, 57 százaléka nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.

A véleményt nyilvánítók közül a teljes népességben Unger Annát 16 százalék tartja jó választásnak, 28 százalék rossznak.

A Tisza-szavazók körében az elutasítók aránya 27 százalék, a támogatóké 21 százalék.

Az intézet felmérése vizsgálta azt is, a megkérdezettek milyen szakmai hátteret tartanak szükségesnek hivatal vezetőjével kapcsolatban: legtöbben (58 százalék) a jogi végzettséget és jogalkalmazási tapasztalatot említették, a korrupcióellenes gyakorlatot 48 százalék tartja fontosnak.

Unger Anna korábbi állítására, miszerint „nem reális látványos eredményt várni a hivatal első hat évében”, a lakosság megosztottan reagál: 45 százalék egyetért és türelmet ad a hivatalnak, 55 százalék viszont hamarabb várna kézzelfogható eredményeket. Ennek a kérdésnek a megítélésében nem látszik törésvonal a politikai táborok között, mind a Tisza, mind a Fidesz és a Mi Hazánk szavazói is megosztottak a kérdésben.

Az Europion augusztus 28-án 1700 válaszadót kérdezett meg a mobil- és webapplikációs paneljéből a 16 év feletti korosztályban.