2026.09.18. 10:26

Autópálya-koncesszió, átvilágítás - 23 ezer milliárd forint érintett

Magyar Péter: korábban elrendeltük az átvilágítást, jönnek az eredmények.

Vitézy Dávid: egy 105 milliárdos túlárazást már bemutattunk egy szakasz kapcsán, a bukott kormánypárt napi 3 közleményben hazudik. Okiratokat mutattam be a nyilvánosság számára, egy 11 éves időszakról van szó. A budapesti M6-os szakaszról van szó. A túlárazást felszámoljuk, az M6-os csak egy pici része az egésznek. Az egész MKIF-szerződés átvilágítása időszerű. Lássuk a részleteket! A magyar sztrádák kétharmadát adták koncesszióba (Mészáros Lőrinc, Szijj László), 2057-ig. Olyan közbeszerzést írtak ki, amely végén kijött az eredmény. Emiatt uniós jogi eljárás zajlik Magyarország ellen. A Fidesz most arra hivatkozik, hogy Lázár János nem írhatta volna alá a levelet, de ha kormányon maradnak, nem jutott volna erre a következtetésre. De nézzük tovább! Az MKIF az autópályák jelentős részét üzemelteti. Az érintett összege 8-szorosan haladja meg a franciaországi legnagyobb koncessziót. Épeszű ország nem ad így kocnesszióba valamit. A logika: valaki építtet valamit, és a működtetésen keresztül fizeti vissza, például a bevételekből. De itt nem ez történt: odaadták a teljes hálózat működtetését. 35 évre előre azonban előre rögzített áron, ilyet nem lehet. Ez példátlan. Európa legnagyobbjává vált ez a koncesszió, emiatt van eljárás. A közlekedési tárca korábbi álláspontja is az volt, hogy ilyet nem szabad, az Orbán-kormány mégis ezt tette. A magyar állam egyszerre rendelte meg a fejlesztést, az üzemeltetést, és a meg nem épített sztrádák üzemeltetését is. Ez azt jelenti, hogy olyan átláthatatlan szerződési koncepciót hoztak létre, ami önmagában is törvénysértő, minden jogszabályba beleütközik. Az MKIF jelenleg az M1-esen végez munkát, ezt sokan tapasztalhatják. A beruházás egy jelentős része nem is volt része az eredeti szerződésnek. A szerződés 35 évre 23 ezer milliárd forintot érint, ebben nincsenek benne az opcionális elemek. Eddig 870 milliárd forintot fizettek ki az MKIF számára, havi elszámolásban dolgoznak. Az MKIF tulajdonosi szerkezete rendkívül bonyolult, magántőkealapok is megjelennek benne, eredetileg felerészben Mészáros Lőrinc és Szíjj László volt tulajdonos. És hogy miért jogsértő a szerződés? Mert csak látszólag lehet az a mi álláspontunk szerint a kockázat vállalása alapján. A szerződés nagy része sima takarítás, sima karbantartás, ezeknél semmi nem indokolja a 35 évre történő kiszervezést. A versenyt 35 évre kiszorítja az állam. A közbeszerzési minősítésnek sem felel meg ez a szerződés. Ráadásul a háborúra hivatkozva megemelték az összeget. Röviden: ha valami jól megy, minden a kocnesszoré, ha baj van, az állam áll helyt. Szolgáltatási szerződést nem is lehet kötni 35 évre. Ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy az állam felmondja a szerződést, de történtek még olyan módosítások is, amelyek ezt egyenként indokolják. A közbeszerzés legalapvetőbb logikáját sérti az egész szerződés, és a legalapvetőbb uniós szabályokat sem tartotta be, kimentve Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót. Módosítás egy úgynevezett költségtöbblet-kompenzáció, vagyis többet is ki lehetett számláznia a koncesszornak. A magyar állam pedig teljes mértékben átvállalta a többletterheket, a kamat- és az építőipari árkülönbözet esetleges többletét is. De így pottyant be az M1-es felújítás is. Ilyen nincs. Ilyet nem lehet csinálni egy közbeszerzési szerződésnél, ezért Orbán Viktor egy veszélyhelyzeti rendeletet adott ki, ez indokolta végül a többletkiadást. Itt háborús költségnövekményről lett szó. Ha ilyen mértékű problémák voltak, lehet, hogy inkább meg kellett volna szüntetni a szerződést, nem bevezetni a beruházási többletköltség fogalmát, és megemelni a koncessziós díjat egészen 2057-ig. A koncesszor tehát nem vállalt semmilyen kockázatot sem, semmivel sem magyarázható tehát a szerződés sme a magyar, sem az uniós jog szerint. További módosítás, Rogán Antal által aláírva: az M1 háromsávosítása nem volt benne a szerződésben, úgyhogy 2023-ban belevették, verseny, külső költségkontroll nélkül a koncessziós szerződésbe. Az M100-as megépítésével ugyanígy tett az előző kormány. Az volt az indoklás, hogy így egyszerre tudnak építkezni, ezért van most az egész M1-es lezárva, szerintük ez így biztonságosabb volt. Ekkor 17,3 ezer milliárdról 25 ezer milliárddal növekedett a szerződés értéke. Ez az emelkedés több évnyi egészségügyi kiadás. Kivitelezőként a koncesszorok kivitelezőit látjuk. Így minden pénz egy körhöz vándorolt volna 2057-ig. Pontosan tudták, hogy sértik az uniós jogot egyébként, ezért a dokumentumokban fel is készültek erre, felmondhatóvá vált a szerződés külön emiatt, és ez is árfelhajtó hatású volt.