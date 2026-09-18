Havasi Bertalan: Magyar Péter szavainak nincs jelentősége, összevissza beszél

Mint arról az Infostart is beszámolt, a pénteki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter bejelentette, hogy új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be az egyszerre politikai és sportvezetői szerepet is betöltő személyekre vonatkozóan. Név szerint említette Szijjártó Pétert, Kubatov Gábort és Deutsch Tamást – utóbbi kettő rövid időn belül reagált is.

Az üggyel kapcsolatban az Index megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki a lapnak azt mondta:

„Teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit jelent be. Összevissza beszél, egyik nap ezt mondja, másik nap azt.”

A törvény elfogadása után a szabályozás ráadásul a tisztség megszűnésével sem érne azonnal véget: aki például holnaptól már nem országgyűlési képviselő, arra további négy évig vonatkozna a tilalom. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály.

A bejelentett új szabályozás a kisebb sportszervezetekre nem, csak a nagyobb, 500 vagy annál több igazolt sportolóval rendelkezőkre fog vonatkozni.