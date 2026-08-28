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Tasnády Katalin főügyészségi ügyész.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter üzent: ki lesz a vagyonvisszaszerzés igazi főnöke

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese, Tasnády Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a hivatal legfontosabb vezetője – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben.

Közölte, Tasnády Katalin húsz éve dolgozik a büntetőjog területén, ebből tizenhat évet bűnüldözési, illetve vádhatósági szervezet tagjaként tevékenykedett. Pályája során a büntetőeljárás teljes folyamatában gyakorlatot szerzett, a feljelentés elbírálásától a jogorvoslati nyilatkozatok megtételéig. A legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök sok sikert, erőt és eredményes munkát kívánt a hatalmas feladathoz Tasnády Katalinnak.

Az Országgyűlés pénteken választotta meg Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Karának docensét az NVVH elnökének. A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett.

Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter üzent: ki lesz a vagyonvisszaszerzés igazi főnöke

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Magyar Péter üzent, hogy ki lesz a vagyonvisszaszerzés igazi főnöke

Magyar Péter üzent, hogy ki lesz a vagyonvisszaszerzés igazi főnöke

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese, Tasnády Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a hivatal legfontosabb vezetője – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben.
 

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